本土社團、政黨籲中山南路改名杜勒斯大道 恰連接羅斯福路

民間團體台灣國、本土政黨台灣基進等人士，今（3）日上午齊聚中山南路監察院前，呼籲北市府將該路更名為「杜勒斯大道」。（記者陳逸寬攝）

台北市中山南路緊鄰立法院、監察院等中央機關，是首都政治中樞的核心要道，且南向連接羅斯福路，其政治上的象徵意義不言而喻；然而，民間社團台灣國今（3）日指出，該路的「中山」二字既源於中國清末民初敘事、無關台灣脈絡，更隱含過往威權遺緒，因而呼籲北市府等主管機關能予以改名為「杜勒斯大道」，以銘記二戰後起草《舊金山和約》的美國時任國務卿杜勒斯。

獨派學者沈建德教授則指出，79年的今天，807位台灣人共同聯署，並將請願書送交當時的美國駐台北領事館，訴求台灣根據聯合國憲章接受託管、直到獨立，但不久後二二八事件的後續屠殺就發生，而這件事情「台灣人幾乎都不知道」，他強調，這也是杜勒斯日後起草舊金山和約，並主張日本放棄台灣主權，保留台灣住民自決的空間；此外，杜勒斯更在隔年（1954年）推動簽定《中美共同防禦條約》，因此，台灣有一條路紀念他，是非常應該的。

請繼續往下閱讀...

台灣基進黨黨主席王興煥直言，「獨立是台灣唯一的活路」。他表示，根據國際法原則，戰敗國領土處置應由主要戰勝國處理，因此太平洋戰爭的主力戰勝國美國，才有權對台灣進行處置，而由杜勒斯起草的《舊金山和約》，明確在要求日本放棄台灣主權後，保留台灣人自決的空間，但國人對他卻很陌生，因而主張將中山南路更名為杜勒斯大道，脫離中國敘事。

杜勒斯協會召集人莊勝津說明，蔣介石昔日曾為感謝美國時任總統羅斯福，所以有羅斯福路，而美國時任國務卿杜勒斯對台灣也是有大恩的，而選在今天呼籲中山南路更名也有其意義，他強調，這件事不分黨派，邀請各界一同關注。

為推動中山南路更名倡議，語會人士今早逕行將自製的「杜勒斯大道」貼至中山南路路牌上，目前已遭移除。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法