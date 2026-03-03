劉書彬質疑台積電被美脅迫設廠 卓榮泰：根留台灣是最重要原則

行政院長卓榮泰3日赴立法院進行台美關稅問題專案報告，說明關稅變動情況及對台灣各產業影響。院長卓榮泰（左二）、經貿談判代表楊珍妮（左起）、副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫等人上台備詢。（記者羅沛德攝）

民眾黨立委劉書彬今日在立法院質詢問及，台積電赴美投資，行政院能否承諾不管美國如何威脅利誘，半導體赴美投資都能遵守N-2原則。她更質疑，台積電赴美設廠造成人才外流，且先拚出300名「台積電寶寶」。行政院長卓榮泰反駁說，企業到國外做全球布局，那是企業基於自己決定，沒有任何逼迫！「根留台灣」是政府和企業最重要的原則，政府一定要求企業的關鍵力量要維持在國內。

卓榮泰今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢，劉書彬聲稱，台積電赴美投資，半導體有國家核心關鍵技術，國科會說技術落後兩代才能輸出，不管美國如何威脅利誘，行政院應承諾赴美投資要遵守N-2原則。

經濟部長龔明鑫說明，廠商對外投資要經過投審會審查，會看是否涉及國家安全問題，以及是否維持整體產業的利益，第三是對內投資狀況，在國內最先進技術有無一定生產量及就業狀況，政府會做綜合考量。

劉書彬質疑，半導體產業整個往東到美國投資，造成半導體人才外移，還要幫美國形成產業凝聚效應，連帶台灣的律師、餐飲服務生都可能會去，在兩岸關係不好情況下，有國人嚮往到美國工作，期待到美國落地生根，而且台積電先拚出了300位「台積電寶寶」，政院有無對人才外移做過利弊評估，美國有無要來台灣投資？

龔明鑫指出，事實上，在台灣投資金額更大，人才有一些循環性，台積電優秀員工是資產，到國外是階段性，也可能回到台灣。此外，美國過去投資台灣非常多，例如谷歌公司等，美方還把力積電工廠買下，光這空殼廠就花了18億美元，後續還有經濟投資設備會投資下去。

行政院副院長鄭麗君表示，台美關稅談判有爭取到雙向投資，這是其他國家沒有的；劉書彬則反嗆說，台灣缺水、缺電啊！

