譴責伊朗無差別攻擊 外交部籲滯留國人主動聯繫駐館

美國、以色列聯手攻擊伊朗，波及中東各國，衝突持續升級。外交部發言人蕭光偉今（3）日表示，外交部譴責伊朗無差別軍事攻擊，也支持國際社會協助伊朗人民追求自由、民主的努力，並再次強調國人若在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請立即聯絡相關駐館的緊急聯絡專線。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，台灣作為國際民主社會的一員，我們支持國際社會協助伊朗人民追求自由、民主的努力，希望伊朗人民早日享有自由、民主與人權；外交部也譴責伊朗無差別的軍事攻擊。

針對滯留中東受戰火影響國民，蕭光偉說明，以昨日我國在中東相關駐外館處協助國人為例，因為伊朗大規模報復的空襲行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域，我國駐以色列代表處在3月2日協助2名滯留以色列且有意離境的國人搭乘專車，經以國及約旦中部陸路邊關，平安抵達約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。目前我國在當地的相關駐外館處將持續提供國人相關必要協助。

蕭光偉提醒，目前中東地區如阿拉伯聯合大公國及卡達等多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺並耐心等待空域重啟，同時遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我駐外館處聯繫，以便於相關駐處得以適時提供後續協助。

外交部主要透過領事事務局「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」及國人主動電話通報掌握我國在外旅客狀態。蕭光偉今日也再次強調，國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請立即聯絡相關駐館的緊急聯絡專線。

