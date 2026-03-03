民進黨將派誰出戰台北市長？ 趙少康這麼看

面對媒體問及，民進黨將派誰出戰台北市長？趙少康表示，不管誰要對戰蔣萬安都很困難。（記者孫唯容攝）

年底九合一大選開跑，前中廣董事長趙少康今（3日）陪同藍營南港、內湖議員擬參選人陳冠安，前往成德市場懇託。面對媒體問及，民進黨將派誰出戰台北市長？趙少康表示，不管誰要對戰蔣萬安都很困難。

趙少康今天陪同陳冠安前往掃市場，會前受訪，表示南港區是他第一次參選的選區，對於南港相當有感情，而他與陳冠安在反大罷免期間就建立革命情感，因此前來陪同掃街。

面對媒體問及民進黨台北市長人選遲遲未定，可能派誰出戰？趙少康表示，民進黨過去即便面對選情困難區、即便當選機率不大，依然會奮勇向前，努力拚翻盤，展現革命精神，但現在已沒有當年不計個人成敗的精神，台北是重要的首善之都，大家應該奮勇向前。

趙少康說，至於現在有傳言表示，恐推派行政院長卓榮泰出戰，不過以行政院長之姿來參選台北市長，也是有風險存在，假設無法獲得地方支持，就代表中央施政，首都市民不滿意，不過就算派不出人來，還是要盡量派，但是不管誰要對戰蔣萬安都很困難。

