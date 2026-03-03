徐欣瑩遭指「雙重黨籍」 團隊控側翼粉專系統性攻擊將提告

針對有媒體及網路社群稱國民黨立委徐欣瑩疑具「雙重黨籍」，徐欣瑩辦公室今日表示，已委請律師全面蒐證，將對造謠的側翼粉專提告。（記者廖雪茹攝）

首次上稿 03-03 11:57

更新時間 03-03 12:18（新增陳見賢陣營回應）

針對昨日有媒體及網路社群稱國民黨立委徐欣瑩疑具「雙重黨籍」，徐欣瑩辦公室除了嚴正駁斥，相關內容純屬子虛烏有、惡意捏造，今日進一步表示，已委請律師全面蒐證，針對「有心人士操作抹黑、混淆視聽之政治攻擊，將對側翼粉專提告」。

請繼續往下閱讀...

對於「徐欣瑩辦公室嚴正呼籲對手陣營，立即約束其側翼與網軍行為」，同為爭取國民黨新竹縣長提名的陳見賢競選辦公室回應，不理解為何徐欣瑩要點名指恐他們造謠抹黑？相關指控欠缺事實基礎，意圖損害名譽之情事至為明顯，已嚴重逾越言論自由之界限，並觸及誹謗罪責與人格權侵害之法律紅線。團隊對此表達強烈不滿，並已完成相關蒐證，請對方自重並立即停止不實言論，以正視聽，切勿自誤。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，自投入新竹縣長黨內初選以來，徐欣瑩即屢遭網軍側翼系統性抹黑與造謠攻擊。如今竟連荒謬至極的「雙重黨籍」指控都被搬上檯面，顯見對手陣營已無正當政策可辯，只能以低劣手段誤導選民、操弄輿論，企圖進行認知作戰、干擾初選秩序。

徐維遠指出，針對臉書粉專「華山論政」持續散布不實言論、刻意曲解事實、憑空捏造內容，意圖影響選情，徐欣瑩辦公室已委請律師全面蒐證，並將依法提起訴訟，絕不姑息任何造謠抹黑行為。對於惡意散播不實資訊者，必將追究法律責任，以正視聽。

徐維遠強調，黨內初選應建立在公平、公正、公開的基礎之上。徐欣瑩辦公室「嚴正呼籲對手陣營，立即約束其側翼與網軍行為，停止一切造謠抹黑與惡意操作，回歸政策與理念的正面競爭」。對於所有惡意攻擊與不實指控，徐欣瑩團隊將堅定面對、依法捍衛清白，也絕不向任何卑劣手段低頭。

國民黨新竹縣長選舉提名紛擾不斷，新竹縣副縣長陳見賢和立委徐欣瑩兩選將爭相角逐黨提名參選。由於兩人對於黨內初選方式無共識，國民黨中央黨部上月25日協調不成後，宣布採黨的提名辦法「37制」（黨員30％、民調70％）進行初選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法