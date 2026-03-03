打伊朗就是抗中！ 北京譴責侵犯主權 葉耀元揭內幕

美國與以色列近日以「史詩怒火行動」聯手打擊伊朗，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

美國與以色列近日以「史詩怒火行動」聯手打擊伊朗，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），消息曝光引外界矚目，中國外交部1日公開譴責，稱襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，「打擊伊朗本來就是為了要抗中」，更直言伊朗垮台後，北京政權可能會盡速開採南海石油，不過這部分美資投入甚巨，中方很可能會被華府牽制。

中國外交部本月1日發布聲明，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發外媒《德國之聲》報導提及，「中國強烈譴責對伊朗的襲擊和對最高宗教領袖哈米尼（Ali Khamenei）的謀殺。北京稱這是『嚴重侵犯伊朗主權』。中國外交部表示，聯合國憲章的原則遭到踐踏。對中國而言，伊朗與俄羅斯同為最重要的天然氣和石油供應國。據估計，伊朗石油產量的90％出口到中國。迄今為止，由於伊朗受到嚴厲制裁，其中很大一部分是通過第三國運輸的，非法的『影子船隊』也參與其中。自2025年4月起，伊朗石油出口甚至開始以人民幣結算。這是因為伊朗被排除在西方國家主導的SWIFT國際支付系統之外」。

以下3點評論：

第1點，打擊伊朗本來就是為了要抗中，只要戰爭不要拉的過久，然後戰後美軍不要分擔太多資源在戰後的復甦跟管理，就可以達到有效壓縮中國取得原物料的管道。

第2點，伊朗垮台之後，中國會盡速去開採南海的石油。但是這部分美資投入甚巨，中國很有可能會被美國給牽制。

第3點，打造反美聯盟？中、俄、委內瑞拉、伊朗、北韓這五個邪惡軸心現在只剩中、俄、北韓了，你確定你們還要繼續跟美國正面對幹？

葉耀元坦言，「不過對伊朗的軍事行動果然還是造成了美國本土的恐怖攻擊，3月1日德州首府奧斯汀（Austin）就有一個酒吧發生了無差別槍擊事件，造成兩人死亡十數人受傷。唉......」

