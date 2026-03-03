柯文哲提檢評鑑列「6大罪狀」 控北檢「騙票搜索、偽造筆錄」

律師鄭深元出示柯文哲以請求人身分向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑申請文件。（記者田裕華攝）

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭起訴，案件訂於3月26日宣判。宣判前夕，柯文哲今上午在律師陪同下召開記者會，並正式向檢察官評鑑委員會遞狀，請求就承辦檢察官啟動個案評鑑。律師鄭深元表示，評鑑對象包括承辦檢察官林俊言、主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力，主張偵辦過程涉違反法官法、刑事訴訟法及檢察官倫理規範。

針對具體事由，鄭深元提出六點指控：

第一，承辦檢察官明知京華城容積獎勵屬行政裁量範圍，卻曲解法令、捏造會議紀錄並隱匿有利證據，以誇大不實內容向法院聲請搜索票，致法院在資訊不完整情況下核發搜索票，形同以「騙票」方式進行濫權搜索。

第二，偵辦期間多次出現未公開卷證與對話內容外流至特定媒體，甚至傳出媒體負責人持有偵查資料並私下接觸被約談人，質疑已違反偵查不公開原則，並疑有圖利特定媒體。

第三，柯文哲在押期間，檢察官未依法事前送達傳票，即於清晨派法警提解至北檢，直到開庭前才交付傳票，使被告無法充分準備，違反刑事訴訟法關於傳喚程序之規定。

第四，檢察官曾於他案期間以「視察」名義前往醫院，實際上卻進行訊問，事後並透過襄閱主任檢察官發布新聞稿稱屬合法視察，內容與實情不符，損及機關聲譽。

第五，檢察官於訊問過程中，以暗示羈押、給予優惠承諾、情緒性言語或羞辱方式對待多名被告與證人，包括彭振聲、邵琇珮、黃景茂等人，且部分偵訊錄影出現空白時段，涉嫌違反正當法律程序及倫理規範。

第六，承辦檢察官在訊問黃景茂時，將其否認違法的陳述記載為「明知違法」，涉嫌偽造偵訊筆錄，不僅可能涉及刑事責任，也屬重大違失。

鄭深元說，檢察官雖隸屬法務部，卻同時具司法官身分，依法應恪守程序正義與倫理規範，本次提出評鑑請求，盼檢察官評鑑委員會審議後，決議移送司法院職務法庭進行懲戒，以維護司法公信。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（右二）與律師鄭深元（左二）、陸正義（右一）、蕭奕弘（左一），一同召開「追溯惡檢濫權 守護司法防線」記者會。（記者田裕華攝）

宣判前夕，柯文哲今上午在律師陪同下召開記者會，並正式向檢察官評鑑委員會遞狀，請求就承辦檢察官啟動個案評鑑。（記者劉詠韻攝）

