地緣政治衝擊 夏立言、張五岳聚焦中東戰火後兩岸風險

前駐美國紐約辦事處長夏立言，參與「地緣政治下的兩岸關係與台灣產經發展」講座。 （資料照）

美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，地緣政治可能牽動台灣企業對外訂單配置、資本流向與人才布局，東海大學、台中市府推動「AI永續大師講座」系列第二場將登場，邀前駐美國紐約辦事處長夏立言、淡江大學外交與國際關係系副教授張五岳解析，協助企業在美中競逐與供應鏈重組中，建立可觀測、評估及因應決策框架。

東海大學今天表示，全球供應鏈重新洗牌，地緣政治不只是外交場域抽象辭令，而是直接牽動企業訂單配置，夏立言、張五岳將於6日上午9時，在東海大學管理學院演講廳舉辦「地緣政治下的兩岸關係與台灣產經發展」講座，與台中市府副秘書長林育鴻等人座談，解析國際戰略格局、產業全球布局到投資信心變化等層面。

主講人夏立言曾任駐美代表、國防部副部長及陸委會主委，將從大國博弈戰略高度，剖析台灣在區域安全架構中角色定位，張五岳為國內知名兩岸問題專家、將提出一套企業可操作「台海風險觀測指標」，協助企業領導人建立辨識關鍵變數分析能力。

計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎指出，企業面對全球秩序與產業版圖重構，企業核心競爭力不僅在於技術與資本，更在於「風險識讀能力」。

東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽說，地緣政治已成為每一筆訂單背景條件，唯有以系統化風險管理思維回應不確定性，方能將潛在衝擊轉化為治理與轉型契機。

