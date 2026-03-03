為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    地緣政治衝擊 夏立言、張五岳聚焦中東戰火後兩岸風險

    2026/03/03 14:13 記者黃旭磊／台中報導
    前駐美國紐約辦事處長夏立言，參與「地緣政治下的兩岸關係與台灣產經發展」講座。 （資料照）

    前駐美國紐約辦事處長夏立言，參與「地緣政治下的兩岸關係與台灣產經發展」講座。 （資料照）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，地緣政治可能牽動台灣企業對外訂單配置、資本流向與人才布局，東海大學、台中市府推動「AI永續大師講座」系列第二場將登場，邀前駐美國紐約辦事處長夏立言、淡江大學外交與國際關係系副教授張五岳解析，協助企業在美中競逐與供應鏈重組中，建立可觀測、評估及因應決策框架。

    東海大學今天表示，全球供應鏈重新洗牌，地緣政治不只是外交場域抽象辭令，而是直接牽動企業訂單配置，夏立言、張五岳將於6日上午9時，在東海大學管理學院演講廳舉辦「地緣政治下的兩岸關係與台灣產經發展」講座，與台中市府副秘書長林育鴻等人座談，解析國際戰略格局、產業全球布局到投資信心變化等層面。

    主講人夏立言曾任駐美代表、國防部副部長及陸委會主委，將從大國博弈戰略高度，剖析台灣在區域安全架構中角色定位，張五岳為國內知名兩岸問題專家、將提出一套企業可操作「台海風險觀測指標」，協助企業領導人建立辨識關鍵變數分析能力。

    計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎指出，企業面對全球秩序與產業版圖重構，企業核心競爭力不僅在於技術與資本，更在於「風險識讀能力」。

    東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽說，地緣政治已成為每一筆訂單背景條件，唯有以系統化風險管理思維回應不確定性，方能將潛在衝擊轉化為治理與轉型契機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播