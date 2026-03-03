趕3/6付委審查 國民黨版軍購條例3/5討論確認

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

立法院朝野協商日前決定，政院版軍購特別條例將在本週五（3/6）院會付委審查，國民黨團表示黨版條例也會在之前提出。而國民黨團本週四（3/5）上午將提前召開黨團大會討論軍購特別條例，預計當天確認條例內容。

國民黨中央日前對內提出3500億軍購條例說帖，國民黨立委鄭正鈐表態支持，並強調國防特別預算不是喊價比賽，更不是政治忠誠的標籤戰，1.25兆台幣是人民的血汗錢，不是誰喊得多、誰就比較愛台灣。

請繼續往下閱讀...

不過，即將赴美的台中市長盧秀燕則是在藍委餐敘透露美方希望有9000億元，前國民黨智庫副執行長、朱立倫子弟兵凌濤今天也主張國民黨應提出朝向9000億目標的國防特別條例。而國民黨青壯派立委徐巧芯等人認為8100億以上才是合理的范圍，徐更多次表示自己的版本有匡列購買項目，若美方發價書沒列該項目的金額就不能流用，實際上並不一定會花到8000億。

國民黨內對於軍購條例分歧未解，雖然黨中央堅持3500億軍購案，但最終要由國民黨團提出版本，因此還是要在黨團大會討論才能做最後定奪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法