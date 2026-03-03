為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    趕3/6付委審查 國民黨版軍購條例3/5討論確認

    2026/03/03 11:08 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立法院朝野協商日前決定，政院版軍購特別條例將在本週五（3/6）院會付委審查，國民黨團表示黨版條例也會在之前提出。而國民黨團本週四（3/5）上午將提前召開黨團大會討論軍購特別條例，預計當天確認條例內容。

    國民黨中央日前對內提出3500億軍購條例說帖，國民黨立委鄭正鈐表態支持，並強調國防特別預算不是喊價比賽，更不是政治忠誠的標籤戰，1.25兆台幣是人民的血汗錢，不是誰喊得多、誰就比較愛台灣。

    不過，即將赴美的台中市長盧秀燕則是在藍委餐敘透露美方希望有9000億元，前國民黨智庫副執行長、朱立倫子弟兵凌濤今天也主張國民黨應提出朝向9000億目標的國防特別條例。而國民黨青壯派立委徐巧芯等人認為8100億以上才是合理的范圍，徐更多次表示自己的版本有匡列購買項目，若美方發價書沒列該項目的金額就不能流用，實際上並不一定會花到8000億。

    國民黨內對於軍購條例分歧未解，雖然黨中央堅持3500億軍購案，但最終要由國民黨團提出版本，因此還是要在黨團大會討論才能做最後定奪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播