分析2026選情 吳靜怡：民眾黨沒有意外即將走入泡沫化

創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌。（資料照）

2026大選將至，各政黨動作頻頻，對此，媒體人吳靜怡表示，綜觀2026政局，藍綠隱憂交織，軍購博弈不應淪為國民黨籌碼，提名布局更應以國家利益為先，美中外壓與提名內鬥交錯，民眾黨卻是沒有意外走入泡沫化，2026年這場選戰，不僅決定政黨地方版圖發展，更考驗台灣的團結與韌性。

吳靜怡在臉書PO文表示，藍綠白2026大選隱憂，國民黨軍購博弈中忙著求中共空間，民進黨提名成勝負關鍵，民眾黨大選被藍吞走向泡沫化，2026九合一，已經不是地方治理能力的單純比拚，而是一場三黨結構重組的壓力測試，表面上看是縣市長提名節奏與軍購預算攻防，實質上，是台灣主要政黨在「對美定位、對中距離、對內整合」三條軸線上的再洗牌。

吳靜怡分析，軍購議題已成美中博弈的縮影。行政院提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，從2025年底送立院起，就被藍白聯手封殺10次，引發美國在台協會（AIT）高層直接攤牌、下最後通牒，甚至以肅殺氛圍警告「後果自負」，這是自2015年馬英九太平島事件以來，美方對藍營最兇狠的施壓，國民黨黨中央親共派系的鄭麗文、傅崐萁最初強硬反對，還嗆「叫老美來找我談」，誤判AIT處長谷立言不代表川普政府，只為保職而遊說，但春節後，韓國瑜警示黨若誤判將走入「四面楚歌」，盧秀燕更強調「國民黨非美敵人」，最終妥協讓條例付委審查，並提出黨版方案。

吳靜怡指出，國民黨黨版從智庫的「3500億元加N」到朱立倫派系主張的9000億元，國民黨內部衝突和讓步並非純粹服軟，而是忙著在美中夾縫中求中共空間，一方面，表面演出把關預算、討好基層支持者解除民調壓力，實則用軍購妥協換取北京的默許，鞏固親中路線，國民黨的外患，不僅是軍購卡關的代價，更是美中博弈下求生存的尷尬。

吳靜怡續指，民進黨的內憂，提名布局雖提早在去年第4季啟動，卻仍有台北、桃園、新竹等7縣市未定案，台北市「扶君計畫」持續發酵，但鄭麗君若轉身，牽動的是整體經貿談判節奏；若不轉身，北北基桃的火車頭動能就會遲滯。王義川是否承擔？重點是需整合鄭文燦團隊共同打下逆風戰；新竹奇兵李慧芝，是否能讓對戰高虹安成為點燃民進黨戰局新焦點。這內憂暴露了民進黨的結構性問題，人才意願與外部變數交織，需更靈活的「母雞」策略來擴大勝利空間。

吳靜怡補充，民眾黨即將泡沫化，在軍購議題上，白營不只先有自提版本，更同意政院版本共同併案討論，讓國民黨成為美方唯一標靶，這顯示藍白合作的裂痕，民眾黨在黃國昌地方藍白合運作下，逐漸被國民黨「吞併」票源，黨內缺乏全國性領袖，恐在藍綠夾擊下走向泡沫化，2026大選，白營若無法獨立開疆，僅剩邊緣議題發聲，恐淪為藍營的「附庸」，加速台灣政壇回歸兩黨對峙。

