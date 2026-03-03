「示範帶」風波北檢首度以被告身分傳喚 黃國昌：到底我偽造什麼文書

民眾黨黨主席黃國昌到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌去年6月在立委任內，於立法院質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，隨後改稱只是「示範帶」，引發爭議，被批是「腳尾飯」翻版，遭告發涉偽造文書罪，台北地檢署今首度傳喚黃國昌，黃國昌入庭前受訪表示，北檢於偵辦柯文哲案時「偵查亂公開」，他是為了防止檢察官違法濫權，才以示範帶方式在國會質詢法務部長，「我不能理解我到底偽造了什麼文書？」他心中非常坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺，不會退縮半步，因為「今天柯文哲，明天任何人」。

黃國昌表示，今天北檢以偽造文書罪被告的身分傳喚他，收到傳票時他充滿遺憾和悲傷，檢察官代表國家行使職權時不可以濫權，不可以在偵訊內發生侏羅紀一樣的以強凌弱，當年司法改革的主張是公開偵訊內容、讓陽光照進偵訊室，他在國會播放示範帶，是為了要質詢法務部長「檢察官可以用這種方式問案嗎？」，法務部卻不思檢討不正訊問的問題，事後反而由檢察司大動作發新聞稿「片面指責我違法」，但也說不清楚他到底違反什麼法。

隨後經典的「昌式句型」隨即重現，黃國昌說，後來民進黨立委王義川也到北檢告發他偽造文書，「身為一個法律人，我必須要很誠懇地向大家報告，我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」，法務部不去深刻檢討反省，柯文哲的案件偵辦1年多，偵查不公開變成「偵查亂公開」，各式各樣對柯文哲的抹黑、抹黃、捏造背離事實謠言的法律責任，到目前沒看到法務部、北檢有人要負責。

黃國昌說，民進黨把司法檢調當作政治工具，是司法公信力低落非常重要的原因，民進黨當初倡議的司法改革如今淪為笑話，掌權後利用司法當作追殺、打壓政治競爭對手的武器，運用得淋漓盡致，在柯文哲的案件中，秉持上意認真配合追殺柯的人，一個一個升官，畫出的升官圖讓人怵目驚心。

黃國昌苗頭指向偵辦京華城案的檢察官林俊言，認為檢察官評鑑委員會對林俊言高高舉起、輕輕放下，認定沒有懲戒的必要，交由法務部內部行政處理，請問法務部又處理到什麼地方？沒有追究林的刑事犯罪責任和行政責任，大家只看到願意配合追殺，抱緊民進黨大腿，就能升官發財，仕途一帆風順，這是我們要的司法、檢察官嗎？

黃國昌去年6月16日在立法院司法及法制委員會質詢鄭銘謙時，公開播放一段所謂「京華城偵訊音檔」，問鄭是否認同檢察官的問案口氣，黃卻未說明錄音檔的來源，也未言明是否為正式偵訊錄音，鄭銘謙當場質疑黃不應公開偵查錄音，黃國昌才改口稱只是「示範帶」，引發以造假的音檔來質詢官員的爭議。

北檢去年7月2日即曾傳喚時任民眾黨立委張啟楷到庭作證，張啟楷訊後對媒體說「檢察官特別交代不能講，偵查不公開」；北檢今首度以偽造文書罪被告身分傳喚黃國昌應訊。

