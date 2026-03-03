美關稅變局對台4大衝擊！ 卓榮泰：以貿易協定爭取最佳待遇

行政院長卓榮泰（中）。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰今（3）日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響」專案報告。因應美國白宮改採「貿易法」第122條款加徵關稅的新局，卓榮泰坦言，相較2024年「無加徵對等關稅」情況，對我國出口、產值、GDP及工業就業有負面影響，政府第一時間已與美方交涉，將以台美對等貿易協定（ART）為基礎爭取最佳待遇。

面對美方關稅政策，卓榮泰說明，美國為達關稅政策目的，已啟動其他法律途徑重建替代性關稅政策，122條款可能是階段性安排，接續可能面對301條款貿易調查、232調查項目擴大等。我國政府已在第一時間與美方取得聯繫，美方正研議後續作法並將通知我方。卓強調，政府核心目標不變，將在已簽署的ART優惠待遇基礎上，積極溝通以確保台灣產業的相對優勢。

關於關稅變動的總體影響，卓榮泰不諱言，122條款「15%＋MFN」相較無加徵關稅情況，對台灣出口、產值、GDP及工業就業有負面影響。但若對比2024年美國課徵「20%+MFN」的暫時性關稅，推估結果有所改善，但仍不如台美ART爭取到「15%且不疊加」的待遇；整體若納入232最優惠待遇，在半導體出口零關稅下，對我出口、產值、GDP及工業就業影響正向效果更為明顯。

卓榮泰說明，白宮公告122條款豁免清單，相較我國ART談判取得2072項豁免，部分對我有利的ART豁免項目都未包含在122條款豁免清單。農產品方面，122條款提出230項對全球維持豁免，但蝴蝶蘭等27項在ART提供專屬我豁免項目不在此次白宮清單內；工業產品方面，122條款提出1367項對全球維持豁免，但藥用化學品等444項不在此次豁免清單。

卓榮泰續指，除豁免項目差異外，白宮未來可能隨時公告修改豁免清單，美方ART對我豁免2072項產品，其中337項是依白宮行政命令對全球維持豁免外，其他1735項載明在ART當中，這將確保未來美方即使修改行政命令也不影響對我國的豁免，例如茶葉、航空器零組件等受協定保障，具法律穩定性，不論白宮行政命令如何異動，也不影響我豁免權益，ART是面對美方關稅政策變動的有利基礎。

關於別產業影響評估，卓榮泰盤點，個別產品的輸美競爭力除考量我業者輸美稅率負擔外，也須看競爭對手的稅率高低，各產業情形不盡相同。工業產品方面，台灣透過投資MOU取得汽車零組件及木材家具的232優惠待遇；工具機輸美稅率從去年的24%降至19%，縮小與主要競爭對手日韓（15%）的差距；機械輸美稅率將由21.5%降為16.5%，手工具從23.3%降為18.3%，塑膠由24.6%降為19.6%，紡織由28.7%降為23.7%。

農產品方面，卓榮泰指出，蝴蝶蘭原在ART下享有輸美零關稅，但在122條款下，稅率與主要對手荷蘭同為15%；毛豆輸美稅率從23.8%降至18.8%，但仍高於ART的優惠稅率15%；茶葉列入白宮公告的122條款豁免項目，預期維持當前競爭條件。

據此，卓榮泰強調，台美洽簽ART和投資MOU已是最佳待遇，面對新情勢變化，投資MOU最惠國待遇基本不受影響；針對ART，我政府會在既有優惠待遇基礎上，與美方積極溝通聯繫，確保美方在後續政策變動中，依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

