郭正亮稱美國不會打伊朗、哈米尼是殉道 翁達瑞：自相矛盾、邏輯壞死

美國、以色列空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼在第一波攻勢就遭擊斃，名嘴郭正亮（見圖）卻在政論節目稱哈米尼是「故意殉教」要當烈士，引發網路議論。（資料照）

美國、以色列空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在第一波攻勢就遭擊斃，名嘴郭正亮卻在政論節目稱哈米尼是「故意殉教」要當烈士，引發網路議論。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文狠酸郭正亮，先是預測美國不會打又說哈米尼是故意殉道，但這些說法根本「邏輯壞死」，現實中發生的是美國打了伊朗、且也「斬首」哈米尼，反觀郭正亮主張「不打」、「殉道」，除非美國本來就不敢打伊朗，哈米尼還將他的所在位置告知美國軍方，甚至中國提供的雷達系統也是被關閉的，也不准戰機升空迎戰，但這樣的推論根本說不通。

翁達瑞在臉書以「邏輯壞死的郭正亮」為題發文諷刺，被尊奉為「中天十一傻之最」的郭正亮再度成為媒體笑柄！美國出兵伊朗，但先前郭正亮卻預測美國不敢打。美國不只出兵，還斬首伊朗的最高領袖。郭正亮預測失準，成為媒體笑柄。郭正亮不甘心，再度主張伊朗的最高領袖並非被斬首，而是故意殉道凝聚內部團結。郭正亮的神解讀讓他再度成為媒體笑柄。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞表示，郭正亮算是學界同行，發言卻無學者該有的謹慎態度。郭正亮兩次發言互相矛盾，但他卻不自知，根本就是邏輯壞死。

翁達瑞以4格圖解釋，若將美國「會打」或「不打」伊朗，美國「斬首」伊朗最高領袖，或伊朗最高領袖「殉道」進行排列組合，「會打/斬首」是最可能的組合，也是實際發生的結果。「不打/斬首」則是不可能發生的組合，因為美國不打就不可能斬首伊朗最高領袖。

至於「會打/殉道」雖是另一個可能的組合，但幾乎不會發生，除非伊朗與美國事先有串通。「不打/殉道」則是另一個不可能發生的組合，因為美國不打就不可能有伊朗最高領袖的殉道。

翁達瑞質疑，郭正亮預測「不打」，卻又主張「殉道」，根本就是不可能發生的組合。郭正亮的預測與主張矛盾。既然美國不打，伊朗最高領袖就無殉道的可能。實情是伊朗的最高領袖如願殉道，證明郭正亮不打的預測錯誤。

翁達瑞嘲諷，「若郭正亮的預測與主張皆正確，唯一的可能是伊朗與美國事先串通」。翁達瑞推論，「原本美國不打，一如郭正亮的預測，但伊朗最高領袖殉道的決心強烈，透過特殊管道拜託美國出兵。神奇的是，川普答應了！」且為了完成殉道的心願，「伊朗的最高領袖貼心的幫助美軍完成任務，包括關閉中國提供的雷達系統，禁止發射飛彈攔截，也不准戰機升空迎戰」。

翁達瑞也酸，最貼心的是，伊朗最高領袖事先就將他的所在位置告知美國軍方！換句話說，美國本來就不敢打伊朗，郭正亮的預測完全正確。因為伊朗最高領袖的請托，美國才出兵協助他完成殉道的心願。更重要的是，中國提供的武器並沒有那麼差。要不是伊朗最高領袖下令關閉所有的防空系統，美國的戰機不可能進出自如，絕對會被中國的防空系統一網打盡。

翁達瑞也提出疑問，假如伊朗的最高領袖要用殉道凝聚內部團結，難道他沒有更好的選擇嗎？為何伊朗最高領袖非得串通美國合演這齣戲呢？這兩個問題都沒有答案，唯一的解釋是郭正亮的邏輯壞死！

翁達瑞也以委內瑞拉「加碼解釋」，稱其實委內瑞拉的總統也不是被美軍活捉，而是故意束手就擒。早在美國出兵前，委內瑞拉總統就已公開表白：「來抓我啊！」翁達瑞更酸，「郭正亮忘了主張這件事，失去一次洗白中製武器的機會」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法