盧秀燕會蔣萬安十指緊扣「最強姊弟聯手」盧秀燕曝相互拉抬聲量

盧將最強姊弟聯合，盧秀燕喊無政治意涵。（記者蘇孟娟攝）

台北市長蔣萬安昨（2日）晚特地南下台中參觀中台灣燈會，與台中市長盧秀燕「十指相扣」，盧秀燕還說，「我對萬安期望甚深」，出現「藍營最強姊弟聯手」聯想，引發關注；盧秀燕今指出，沒有政治意涵，就是雙城連線互相拉抬聲量、城市行銷，盼帶動兩城市燈會有能見度及參觀度。

昨晚盧秀燕邀蔣萬安到中台灣燈會參觀，兩人在媒體前十指緊扣、互動熱絡，蔣萬安說，台中燈節辦的非常成功，「值得台北學習」，盧秀燕則說，她與蔣萬安「姐弟連心」，謝謝千里迢迢來幫站台，還意有所指說「我對萬安期望甚深」，引發外高度關注，稱在訪美前夕合體蔣萬安，展示「藍營最強姊弟聯手」，盧蔣台中會政治味濃。

針對外界政治解讀盧秀燕今連連說，「沒那麼嚴重、沒有政治意涵」，因她跟蔣都是負責任的市長，兩城市也都辦燈會，因此互相行銷、互相拉抬，雙城連線彼此拉抬聲量，希望帶動兩城市燈會有能見度及參觀度以利行銷。

不過，盧秀燕訪美在即，她另透露，另一方面國內目前關注兩大政治議題，包括美國關稅及台灣對美軍購等，美方會很想了解台灣內部的「真實想法」，大家意見都很寶貴，她就是儘量利用時間收集意，把台灣內部最完整真實聲音反映出去。

