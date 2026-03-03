為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕會蔣萬安十指緊扣「最強姊弟聯手」盧秀燕曝相互拉抬聲量

    2026/03/03 10:05 記者蘇孟娟／台中報導
    盧將最強姊弟聯合，盧秀燕喊無政治意涵。（記者蘇孟娟攝）

    盧將最強姊弟聯合，盧秀燕喊無政治意涵。（記者蘇孟娟攝）

    台北市長蔣萬安昨（2日）晚特地南下台中參觀中台灣燈會，與台中市長盧秀燕「十指相扣」，盧秀燕還說，「我對萬安期望甚深」，出現「藍營最強姊弟聯手」聯想，引發關注；盧秀燕今指出，沒有政治意涵，就是雙城連線互相拉抬聲量、城市行銷，盼帶動兩城市燈會有能見度及參觀度。

    昨晚盧秀燕邀蔣萬安到中台灣燈會參觀，兩人在媒體前十指緊扣、互動熱絡，蔣萬安說，台中燈節辦的非常成功，「值得台北學習」，盧秀燕則說，她與蔣萬安「姐弟連心」，謝謝千里迢迢來幫站台，還意有所指說「我對萬安期望甚深」，引發外高度關注，稱在訪美前夕合體蔣萬安，展示「藍營最強姊弟聯手」，盧蔣台中會政治味濃。

    針對外界政治解讀盧秀燕今連連說，「沒那麼嚴重、沒有政治意涵」，因她跟蔣都是負責任的市長，兩城市也都辦燈會，因此互相行銷、互相拉抬，雙城連線彼此拉抬聲量，希望帶動兩城市燈會有能見度及參觀度以利行銷。

    不過，盧秀燕訪美在即，她另透露，另一方面國內目前關注兩大政治議題，包括美國關稅及台灣對美軍購等，美方會很想了解台灣內部的「真實想法」，大家意見都很寶貴，她就是儘量利用時間收集意，把台灣內部最完整真實聲音反映出去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播