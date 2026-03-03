為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中東戰火封鎖 外交部：確保僑胞安全 等待空域開放

    2026/03/03 09:58 記者林哲遠／台北報導
    伊朗為報復美國、以色列聯手轟炸，自2月28日起對2國在海灣地區的基地進行報復，迫使中東各國緊急關閉領空，導致多個航班被迫取消。（路透）

    伊朗為報復美國、以色列聯手轟炸，自2月28日起對2國在海灣地區的基地進行報復，迫使中東各國緊急關閉領空，導致多個航班被迫取消。外交部次長吳志中今（3）日在立院受訪時表示，對伊朗的無差別攻擊表達譴責，目前最重要的是僑胞的安全，目前空域關閉代表處都有掌握情況他們的人身安全目前是最重要。

    吳志中指出，目前在當地僑胞約3000人大多都在沙烏地阿拉伯，滯留人數約200多人，沒辦法很精確講人數，主要因各國空域仍處於關閉或高度管制狀態。他強調，在空域未開放前，人身安全最重要，因此以協助僑胞留在相對安全地點為主。

    吳志中補充，若有僑胞希望透過陸路離境，外交部也會提供必要協助。目前已有2名以色列僑胞經陸路離開，前往約旦及科威特；目前多數在以色列的僑胞評估後認為，暫時留在當地相對安全。他強調，駐外代表處對當地僑胞旅客，都有一一致電確保他們的安全，以色列政府也有表達，若有需要願意提供相關協助。

    媒體追問，目前包括阿聯、科威特與約旦等地空域尚未全面開放，外交部會如何協助？吳志中回應，大部分的國家都沒有撤僑的一個計畫，目前我方政策也是確保國民在最安全的情況下在當地，等到空域開放後再離開。

