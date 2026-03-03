美國斬首伊朗 蕭旭岑批：被以色列牽鼻子走將陷沉重泥淖

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

針對美國日前發動攻擊伊朗，成功斬首伊朗宗教領袖哈米尼，國民黨副主席蕭旭岑今（3）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時批評，過去歷任美國總統都沒有人做這種事情，川普卻做了，這是對伊斯蘭教什葉派的宣戰，預料這場戰爭命運未卜，而且會進入消耗戰，美國將捲入一個遠比自己想像還要沉重的泥淖，他認為美國這個行動非常魯莽，而且是被以色列牽著鼻子走，川普過去曾說任內絕不發動戰爭，如今這個承諾已經被自己打破。

蕭旭岑指出，雖然美國有能力斬首他國領袖，但伊朗神權政權的最高領袖從來沒有被斬首，歷任美國總統也沒有人做出這種事情，但從委內瑞拉總統馬杜羅、哈米尼來看，川普卻做了，背後說到底就是川普為了掌控石油與世界。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑：哈米尼是「殉教」 伊朗將復仇

蕭旭岑強調，伊朗的神權政權不太容易會像委內瑞拉一樣被美國接管，扶植親美政權，因為伊朗內部並沒有一個反對派明確親美，川普寄望伊朗反對派來推翻神權政權，根本做不到，除非美國派出地面部隊佔領伊朗，但這也就將超越阿富汗與越南戰爭，陷入命運未卜，「美國有能力做這些事（斬首），但不代表有承受這些問題的能力。」

蕭旭岑認為，哈米尼是以「殉教」的方式被美軍擊斃，對伊朗而言，這是不可饒恕的行為，接下來就是復仇，未來美國一定後患無窮，過去美國就是因為過度介入中東事務，才會造成911事件，養出更多的恐怖組織，而且只要有以色列在，美國絕不可能離開中東，只要進入消耗戰，美國將捲入遠比自己想像還要沉重的泥淖。

蕭旭岑：川習會細節未公布 因台灣議題棘手

對於「川習會」，蕭旭岑指出，中國方面遲未公布，印證美、中還在談棘手未定的議題，他相信一定就是台灣議題，台灣議題與美國對台軍售，一定就是重中之重，中國迄今仍未公布「川習會」具體細節與時間，顯然就是台灣因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法