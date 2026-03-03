為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國斬首伊朗 蕭旭岑批：被以色列牽鼻子走將陷沉重泥淖

    2026/03/03 10:01 記者施曉光／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    針對美國日前發動攻擊伊朗，成功斬首伊朗宗教領袖哈米尼，國民黨副主席蕭旭岑今（3）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時批評，過去歷任美國總統都沒有人做這種事情，川普卻做了，這是對伊斯蘭教什葉派的宣戰，預料這場戰爭命運未卜，而且會進入消耗戰，美國將捲入一個遠比自己想像還要沉重的泥淖，他認為美國這個行動非常魯莽，而且是被以色列牽著鼻子走，川普過去曾說任內絕不發動戰爭，如今這個承諾已經被自己打破。

    蕭旭岑指出，雖然美國有能力斬首他國領袖，但伊朗神權政權的最高領袖從來沒有被斬首，歷任美國總統也沒有人做出這種事情，但從委內瑞拉總統馬杜羅、哈米尼來看，川普卻做了，背後說到底就是川普為了掌控石油與世界。

    蕭旭岑：哈米尼是「殉教」 伊朗將復仇

    蕭旭岑強調，伊朗的神權政權不太容易會像委內瑞拉一樣被美國接管，扶植親美政權，因為伊朗內部並沒有一個反對派明確親美，川普寄望伊朗反對派來推翻神權政權，根本做不到，除非美國派出地面部隊佔領伊朗，但這也就將超越阿富汗與越南戰爭，陷入命運未卜，「美國有能力做這些事（斬首），但不代表有承受這些問題的能力。」

    蕭旭岑認為，哈米尼是以「殉教」的方式被美軍擊斃，對伊朗而言，這是不可饒恕的行為，接下來就是復仇，未來美國一定後患無窮，過去美國就是因為過度介入中東事務，才會造成911事件，養出更多的恐怖組織，而且只要有以色列在，美國絕不可能離開中東，只要進入消耗戰，美國將捲入遠比自己想像還要沉重的泥淖。

    蕭旭岑：川習會細節未公布 因台灣議題棘手

    對於「川習會」，蕭旭岑指出，中國方面遲未公布，印證美、中還在談棘手未定的議題，他相信一定就是台灣議題，台灣議題與美國對台軍售，一定就是重中之重，中國迄今仍未公布「川習會」具體細節與時間，顯然就是台灣因素。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播