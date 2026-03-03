揭密小草政治學！ 李忠憲曝「騎車不跑全馬」真相：這能偽裝

柯文哲第九回挑戰一日北高，抵達終點高雄二二八公園，受到大批小草歡迎。（資料照）

台灣民眾黨及創黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌上月28日騎自行車挑戰一日北高活動，1日凌晨3時許車隊抵達終點站高雄二二八和平紀念公園，由於柯的左腳腳踝戴著電子腳鐐改為「分段騎乘」，電商名人「486先生」陳延昶看到消息隨後發文揶揄地說「真的佩服阿北」、「腳有沒有磨破皮啊？」。對此，學者李忠憲直言，選擇騎腳踏車的難度可以被掩蓋，你騎得慢，看不出來，你體力普通，看不出來，你中途停下來，也看不出來。

「為什麼小草政治人物騎腳踏車，不跑馬拉松？」李忠憲發文指出，關於可欺騙性與不可偽裝的差別。看到柯文哲、黃國昌這些小草政治人物在228騎著腳踏車出現在鏡頭前，他都會想：為什麼不跑馬拉松？

請繼續往下閱讀...

不是因為他們不能跑步，而是因為這2種運動的本質完全不同。一種可以偽裝；一種幾乎不能。騎腳踏車，是一種高度可設計的表演。你可以只騎一公里，在最平坦的路段出現，選最漂亮的天氣，用最輕的車（甚至電輔車），騎完某段路立刻下車休息。畫面上看起來是「親民、健康、接地氣」。

騎腳踏車的難度可以被掩蓋，你騎得慢，看不出來，你體力普通，看不出來，你中途停下來，也看不出來。只要有畫面，就能寫成故事，這就是它的可欺騙性，不是說騎腳踏車一定在欺騙，而是它相對比較「允許」欺騙。

馬拉松不一樣，42.195公里。你不能只跑5公里就說你完成，你不能在30公里處換人，你不能靠鏡頭剪接完成後半段。35公里之後，身體會替你說話。那不是形象問題，那是結構問題。

馬拉松是種會揭露真實準備程度的機制。它對每個人都一樣殘酷，沒有公關空間，沿途都有選手，跑步的速度可以讓人視覺停留一段時間觀看，水站也是一大問題。政治的核心工作之一，是創造符號，騎腳踏車是一個安全的符號：我關心環保，我重視健康，我願意走入民間，這些都是正面價值。

而且幾乎沒有風險，你不會因為騎2公里棄賽被質疑專業，你不會因為騎得慢被看出破綻，你不會在鏡頭前抽筋倒地。政治討厭不可控，馬拉松太不可控。一旦跑全馬，你就必須交出時間，必須交出訓練背景，必須接受自我前後比較，它會變成一種真實的檢驗。

可欺騙性其實不只在運動，真正值得思考的不是運動本身。而是我們生活中有多少事，看起來努力，看起來投入，看起來很辛苦。但其實難度可以被壓低，過程可以被包裝，成果可以被剪接。而真正困難的事情，往往沒有畫面，日復一日的準備，沒有掌聲的訓練，不對外展示的自律。

那比較像馬拉松。問題不是騎腳踏車，問題是當象徵取代了實質。當短暫畫面取代了長期結構，當可欺騙的形式被誤認為真實的能力。這時候，我們其實是在參與一種集體默契，大家都知道那只是象徵，但大家都假裝它是真實。

這些政治人物為什麼騎腳踏車，不跑馬拉松？因為他們訴求目標的群眾是小草，那些往往不是耐力型的選民。如果群眾只需要情緒，不需要結構，那麼政治自然不必跑完全程。而馬拉松，從來不是關於速度，而是關於誠實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法