    首頁 > 政治

    藍白要求台美關稅公聽會 卓榮泰：今天專報會更讓國人清楚

    2026/03/03 09:52 記者劉宛琳／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰（中）。（記者羅沛德攝）

    藍白立委質疑台美對等貿易協定（ART）是否還有效，要求政府說清楚並召開公聽會讓產業安心。行政院長卓榮泰上午在立法院表示，我國已經取得最佳待遇，美方也承諾在完成內部的行政作為和法律程序後會依序通知包括我國等所有已簽約的國家，這個就是目前最新的狀況；卓強調，他現在已向國人報告清楚，今天在國會針對關稅的專案報告進行的程度，一定會比任何的公聽會還更讓國人能夠清楚。

    卓榮泰表示，由副院長鄭麗君及政委楊珍妮所領軍的談判團隊，經過10個月的努力，從美國帶回來的談判的結果， 尤其是針對無論是MOU（台美投資合作備忘錄）或是ART這兩部分，我們都已經取得了最佳的待遇。在全世界來看，台灣所取得的這個結果都相當的讓全世界覺得是值得肯定的。

    卓榮泰表示，在美國最高法院判決之後，談判團隊也已經跟美方在密切的聯繫，確認美方在往後行政上的一些作為，也確保我們已經取得的最佳利益和最佳的待遇；那美方也承諾在完成它內部的行政上的作為和法律程序，會依序通知所有已經簽約的國家，這個就是目前最新的狀況。

    卓榮泰強調，我們現在已經全部向國人報告清楚，今天稍後的專案報告在國會， 整個進行的程度一定會比任何的公聽會還更讓國人能夠清楚。

