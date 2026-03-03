美伊戰爭劍指中國！ 葉耀元：逼迫現任政府與美盟友站在同陣線

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國、以色列持續轟炸伊朗，在中東及周邊海域的兵力部署持續受到關注。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析美國要逼迫現任的政府會到談判桌上，跟美國以及其他美國中東的盟友站在同一陣線。

葉耀元在臉書PO文表示，上禮拜五美國開始對伊朗作戰的時候，大多數的專家學者都不是很確定美國到底設定的目標是什麼。不過自從一個一個伊朗政府的領導階層被「處理掉」之後，現在狀況就很明確了：美國要逼迫現任的政府會到談判桌上，跟美國以及其他美國中東的盟友站在同一陣線。

葉耀元分析，改變伊朗的政權甚至是讓伊朗民主化不見得是美國的目標，因為伊朗民主化與否要看伊朗內部的反對勢力願不願意站出來，帶領人民追求民主；更進一步來說，伊朗人真正想要的，是民主還是經濟發展？民主不一定會帶來經濟發展，而且在一個普遍貧窮的社會，民眾對於麵包的需求，必定比自由來的更大。簡單來說，伊朗民主化是伊朗人自己要不要努力的目標，不會是美國的重點（畢竟美國幫助其他國家民主化基本上都是以失敗收場）。

葉耀元指出，改變伊朗的政權會讓現在的基本教義派走向地下化，甚至是可能直接變成恐怖主義，威脅全世界的安全。之前推翻海珊造就了伊斯蘭國，現在推倒哈米尼政權會不會重蹈覆徹？最好的結果是讓伊朗政權會到談判桌上，找到一個基本教義派、改革派、伊朗武裝部隊（包含革命衛軍）、過去的擁王權派、以及一般民眾都可以接受的狀態。這最可能是讓現有政權的進步派來進行一系列的改革，然後同時保障過去保守政權的得利者能夠繼續維持自己不當取得的財富。這樣講起來非常沒有正義，不過現實政治真的沒有那麼單純。

葉耀元續指，講到底，美國要的是一個親美的伊朗，然後以此來給中國施加更大的壓力。伊朗石油出口90%基本上都是去中國的，佔中國總石油進口的十幾趴。當中國的石化塑膠產業瞬間少了十幾趴的進口之後，這對中國的經濟必定有更嚴重的負面影響。美中衝突是美國最高的國家利益，美國的外交政策基本上就是圍繞著「美國優先」，也就是「維繫美國霸權」為最高指導原則。而且對伊朗動武可以讓其他邪惡軸心皮皮挫，讓俄中北韓了解到美國現在會為了國家利益直接動武，以此警示這些國家在其周遭的冒進行為。講白了，打在伊朗，但劍指中國。

葉耀元直言，這場戰爭應該不會拖太久，大概就在這幾週內會結束，除非伊朗政權還需要繼續死撐活撐。但他們飛彈再丟下去就要丟光了，俄羅斯也沒有其他資源可以分享飛彈給他們，所以撐下去對他們大不利。而且這次可以對其領導團隊直接進入有效的定點打擊，表示伊朗內部有窩裡反，而美國會持續對領導階層內部進行收買滲透，直到他們願意和談。

