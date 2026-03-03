蕭旭岑：「鄭習會」肯定對國民黨選情「加分」

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

「鄭習會」目前沒有確定訊息

國民黨主席鄭麗文希望今年上半年訪問中國並與中共中央總書記習近平會面，國民黨副主席蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時指出，如果舉行「鄭習會」，對台灣民眾當然是好事，而且肯定能為國民黨今年選舉「加分」，他呼籲黨內不要害怕被綠營抹紅，至於「鄭習會」的時間，他說，到目前為止還沒有確定訊息。

沒有辦法回應黃暐瀚的議題

對於名嘴黃暐瀚質疑，如果「鄭習會」能對國民黨選情有利，何不選在投票日前的2週再舉行？蕭旭岑說，「我沒有辦法回應他的議題」，並再度強調如果鄭、習兩人可以見面，絕對能為台灣民眾帶來利多，兩岸更加和平，絕對是主流民意所樂見。

蕭旭岑表示，國民黨是為台灣人民與民生經濟推動兩岸交流，但他必須承認，在民進黨的洗腦、攻擊之下，尤其今年即將選舉，許多藍營參選人當然擔心會被抹紅，但他認為只要能「鄭習會」能嘉惠台灣民眾，相信大家一定會支持，而且可以鋪墊的兩岸和平氛圍一定會更濃厚。

他強調，今年有許多世界上的重要國家領導人，一個個跑到中國去見習近平，這代表中國與習近平很重要，為什麼民進黨與綠營側翼都沒有說話？鄭麗文要去中國，就要被罵、被抹紅？國民黨主席如果見到習近平，談台海和平，這對台灣民眾當然是好事，是加分的，他呼籲黨內不要害怕被抹紅。

傳王惠美將入閣是非常重大事件

針對傳聞國民黨籍的彰化縣長王惠美未來將入閣，接任內政部長一職，蕭旭岑說，如果這是真的，將會是「非常重大的事件」，此外，有關彰化縣長提名陷入困局，傳出國民黨中央勸退國民黨立委謝衣鳯，他強調絕非事實，並稱彰化縣有許多派系力量，複雜度比較高，黨中央始終與地方保持溝通。

對於藍營基層憂慮提名進度與綠營緩慢，蕭旭岑澄清，國民黨的提名作業並沒有比往年慢，主要是民進黨這次提前更早，才會導致藍營基層焦慮，他呼籲支持者安心，而且今天下午黨中央就會召開中央提名審核委員會，明日中常會就會通過幾個縣市的提名案。

蕭旭岑還說，國民黨與民眾黨的合作非常穩固，即將宣布藍白共同政見，將讓藍營基層吃下定心丸，只要兩黨保持合作，絕對會有加乘效果，相信基層士氣與團結氣氛都將起來。

