專訪》中共懲獨查處劉世芳外甥 邱垂正：捐款後才去中國竟被連坐！

親中港媒《大公文匯報》以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，且為她提供政治獻金。中國國台辦更揚言要「依法依規」查處。陸委會主委邱垂正接受本報專訪痛批，這是典型跨境鎮壓，劉世芳的親友是2019年捐款，2023年才到中國做專業經理人，竟然也被連坐。

邱垂正指出，再度證明這是一個典型的跨境鎮壓，中共從2024年開始進行法律戰，懲獨22條針對台灣人立案調查，只要它認為你支援台獨，或認為你不支持中共心目中兩岸統一的政治立場，就可以懷疑你推動、主張獨立，然後立案調查、跨境鎮壓，甚至終身追訴。

邱垂正批評，懲獨22條最重可以判處死刑，中共抓不到你的人，還可以缺席審判，針對個人或親友在中國經商、有財產的，它還會沒收財產，甚至鼓勵舉報，這些都逾越了人類文明的底線。

邱垂正談及，中共將劉世芳部長列為「頑固台獨份子」，這件是典型的跨境鎮壓、長臂管轄案例。對一個她不太了解的親友，或者說只是做為親友，然後在2019年劉選立委時曾經有過捐款，2023年才到中國做專業經理人，這樣竟然也被連坐，「我覺得是相當無辜的台商」。

邱垂正批評，一個專業經理人遭到這樣的鎮壓，只因國台辦說不允許支援台獨的人一方面在中國賺錢，二方面在這邊吃飯砸鍋，所以就用各種調查或鎮壓形式來懲罰這位親友。

邱垂正質疑，整件事是透過香港的左報《文匯大公報》先舉發事實，接下來由國台辦發布說要依法懲治，該手法是一種極權國家利用公權力，蓄意將人民資訊任意做政治操弄，刻意進行打壓和威嚇。

「這種行為逾越人類文明底線，陸委會第一時間給予嚴厲譴責！」邱垂正說，這種做法只會進一步傷害兩岸關係正常交流，此事毫無文明法治，充滿各種不確定性，又鼓勵舉報，因此台商現在已不少人看清在中國的經營環境，除了有內部經濟風險外，更要承擔政治風險。

邱垂正質疑，政治風險這幾年變本加厲，讓很多在中國投資的台商或專業經理人開始承受這些風險。我們呼籲台商朋友，要重新評估在中國經商風險，避免被無端鎮壓。

他強調，這種做法是標準損人不利己，最後也會損及國人赴中投資經商的意願，反讓兩岸交流受到傷害，到最後受害者的反而是中國自己，這是一種適得其反的政策。

