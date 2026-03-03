中國防空雷達讓委內瑞拉、伊朗吃悶虧 詹凌瑀：嘴上巨人行動侏儒

美國、以色列近日空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼在第一波攻勢就遭擊斃。媒體人詹凌瑀發文諷刺中國是「嘴上巨人，行動侏儒」，並指包含委內瑞拉及伊朗都是向中國購買防空雷達，但這兩國遭到攻打時，雷達卻形同虛設。圖為示意圖。（彭博）

美國、以色列近日空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在第一波攻勢就遭擊斃。媒體人詹凌瑀發文指委內瑞拉及伊朗都向中國購買防空雷達，這兩國遇襲時，「神器」卻形同虛設，中方只會口頭譴責，諷刺中國是「嘴上巨人，行動侏儒」，狂酸「（中國）連自己的盟友被揍都不敢出手，我們還需要怕什麼」？

詹凌瑀在臉書以「中國：嘴上巨人，行動侏儒」為題發文指出，中國最喜歡做兩件事：一是威脅別人，二是在盟友被打的時候發聲明。

美軍先前對委內瑞拉突襲並逮捕前總統馬杜羅（Nicolás Maduro），詹凌瑀表示，馬杜羅政權花了大把鈔票向中國購買防空雷達JY-27「反隱形」雷達，中方宣稱可偵測美軍F-22、F-35，整整買了9套，建起「南美洲最強防空網」。結果呢？美軍特種部隊直接殺進卡拉卡斯，3小時內人抓走、政權倒台，9套「神器」雷達一架美機都沒偵測到。連中國網友自己都嘲笑：「南美最強防空網，結果是一堆廢鐵。」

詹凌瑀直言，馬杜羅夫婦被美軍在睡夢中抓走，押回紐約受審。中國說「強烈譴責，要求立即停止」，然後呢？沒有然後。

再看美以聯手空襲伊朗，伊朗同樣裝備中國製YLC-8B防空雷達，號稱能反制隱形戰機。結果以色列戰機在伊朗領空如入無人之境，中國雷達再度交白卷，哈米尼等一大批高層全數殞命，北京的回應還是那套：「不可接受、立刻停止。」

詹凌瑀強調，兩個血淋淋的教訓，同一個結論，中國的武器賣出去是「廢的」，中國的保證說出來是「假的」，花真金白銀買中國軍備，換來的是「被打了你要自己扛，我在旁邊幫你口頭聲援」，這就是所謂「命運共同體」的真實面貌。

詹凌瑀諷刺，中國對台灣耀武揚威這麼多年，連自己的盟友被揍都不敢出手，我們還需要怕什麼？

