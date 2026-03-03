郭正亮稱哈米尼「主動殉教」 許美華諷：海放「中天11傻」

美國、以色列空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼第一時間就被擊斃，名嘴郭正亮（見圖）卻在政論節目稱哈米尼是故意殉教要當烈士，引發網路議論。（資料照）

美國、以色列空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在第一波攻勢就遭擊斃，名嘴郭正亮卻在政論節目稱哈米尼是「故意殉教」要當烈士，引發網路議論。「反紫光奇遊團」成員許美華發文質疑，郭正亮這話真的「海放中天11傻」，從委內瑞拉到伊朗，嗆美國不敢打的傻話全部被川普打臉，現在郭正亮還說哈米尼是故意殉教？是在反串講反話嗎？她也質疑，針對國防特別預算條例，國民黨提出只有3500億台幣的版本，似乎擺明是要讓特別軍購案破局。

許美華在臉書發文指出，在政論節目上，針對主持人詢問：「其實也有人說，哈米尼難道真的想要成為烈士？」郭正亮回應稱：「我認為是」、「我認為就是86歲嘛，那殉教，那結果我們就看到隔天有上百萬的伊朗民眾上街，還有到那個廣場，那個殉教的氛圍就可以團結內部了。我覺得他的想法可能是這樣，因為理論上講，他應該知道不確定時間會攻擊嘛，你大可以躲在他在地下碉堡裡面，你不要說不可能每個人都去啦、那他一定有嘛、可是結果他不要」。

許美華質疑，郭正亮還說，哈米尼不只自己決定殉教，還拉著女兒、女婿還有孫女全家一起去死？「而且被炸死的還包括女兒、女婿，還有孫女喔，雖然不是說滅門啦，他兒子還在，可是，我就覺得他好像是故意去上班，我的感覺啦⋯」。讓許美華直呼「我真的會瘋掉」。

許美華直言，郭正亮說哈米尼故意殉教？！戰爭中有人過世實在不該笑，但郭正亮這話真的海放中天11傻，讓人笑到瘋掉！從委內瑞拉到伊朗，嗆美國不敢打的傻話全部被川普打臉，現在郭正亮還說哈米尼是故意殉教？是在反串講反話嗎？

許美華表示，其實，郭正亮講這些真的想太多。哈米尼會沒有躲到地下碉堡去，一來是因為川普跟當年共產黨對付國民黨一樣、邊打邊談，讓哈米尼失去戒心，還有更致命的一點就是，哈米尼太相信中國的防空系統了！

許美華強調，其實，只要中國的防空系統正常運作，元旦時委內瑞拉的馬杜羅，228的伊朗哈米尼，都有反應時間逃過一劫。她不懂的是，在美軍火速抓走馬杜羅之後，為什麼哈米尼還會相信中國的防空系統？最有可能的解釋是，在馬杜羅事件之後，中國一定對伊朗的防空系統做了一些測試和保證，讓伊朗覺得他們買到的系統沒問題。果然，再回頭去找新聞，這是二月初的消息，哈米尼真的太相信中國了。

許美華也分享之前的新聞內容，包含「川普隨時無預警轟伊朗！美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統」、「為了協助伊朗對抗美國，北京已向伊朗提供反隱身雷達、防空系統在內的各種軍事援助」。結果，中國的雷達、防空系統威力如何？全世界都看到了。

許美華表示，根據以色列空軍發布的最新戰報指出，對伊朗展開長達12小時的大規模空襲行動，約 200 架戰機，對伊朗西部與中部多處導彈與防空基礎設施發動攻擊，美國與以色列聯軍在攻擊行動中，戰機無一遭擊落。在美國無人機、加上電子戰（EW）雜訊干擾下，執行任務的 200架戰機，沒有一架被中國防空系統打下來。甚至，在地面開會的伊朗軍政高層，都不知道敵機已經大舉入侵。

許美華為此也質疑，郭正亮的說法這是什麼黑色幽默？並酸「哈米尼根本是被中國害死的！真是信中國得永生！」她也直言還是北韓領導人金正恩比較聰明，在伊朗被攻擊前幾天就釋出和解善意，說要跟美國和睦相處。

許美華也指出，美國的科技軍事作戰實力碾壓全世界，包括台灣最需要的防空作戰系統；拜託立法院趕快通過包括「台灣之盾」防空作戰系統、8年、1.25兆台幣的國防特別預算。結果她發文分享後，好幾個留言又來嗆「奴性，好乖」、「美國又要保護費了」、「前提是這些有辦法賣給我們欸 ，你要確定通過的預算是打造抗電子干擾用的呢⋯」

許美華直言，對於任何懷疑美國軍售能不能保護台灣的的網軍或真人，她只有一句話要說：「美國人比你們懂台海戰爭該怎麼防衛！！！」不要懷疑，美國絕對是目前全世界軍事戰力最強、最會打仗的國家，沒有之一。要防衛台海安全，相信美國的戰略部署就對了。美國建議的武器清單全部買起來，如果戰力還不夠，美國老大哥會知道怎麼補洞的。

許美華提到，，聽說這週五的國防特別預算條例，國民黨提出了自己的版本，只有3500億台幣，還明定懲罰條款，似乎擺明是要讓特別軍購案破局。退一萬步來說，就算軍購預算是付保護費，那也是我們該為自己付出的代價；如果這樣能買到全世界軍力最強的美國保護，那真是太便宜、太划算的交易了。除非藍白不想要美國、還有美日同盟的協防保護，那就是台灣的全民公敵了。

