大溫哥華台灣同鄉會長吳清桂呼籲 提防中國欲篡改二二八歷史

一些台灣鄉親帶小朋友一同點燈，點亮對台灣的祝福。（記者張伶銖攝）

大溫哥華台灣同鄉會28日舉辦「二二八事件七十九週年和平祈禱會」，以林家滅門血案為題材的電影「世紀血案」電影劇本未徵求林義雄同意，演員們在殺青記者會展現輕佻態度令居住在海外的台灣鄉親感到無法置信。大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂說，中國欲改動二二八歷史因此轉移焦點，中國想用他們的方法篡改歷史，但無論如何，她說，台灣人會守護正確歷史，不容許被扭曲。

她表示，好在國安局已宣布在戒嚴時期的政治檔案已經整理好，讓更多台灣人能夠一同重視二二八事件並了解白色恐怖時期的黑暗歷史，這將有助於台灣轉型正義及人權教育的工作，讓台灣的民主自由基礎更為堅強。

許多台灣鄉親數十年如一日，不曾錯過每年在溫哥華台灣基督長老教會舉辦的二二八祈禱會，點燈緬懷在事件中失去生命或遭迫害的民主前輩們。

吳清桂在致詞時指出，1980年發生的林家血案，林義雄律師的母親及雙胞胎女兒遭到殺害，這案件40年來都沒辦法結案，是台灣歷史中一處無法癒合的傷口。她說，即使監察院重新調查1373個檔案，仍無法找到真正兇手。

她指出，最近以林家滅門血案為題材的電影「世紀血案」，製作人是台灣在中國的生意人，未經過當事人林義雄先生的同意即拍攝，演員在記者會中說事件「沒有那麼嚴重」、「沒有那麼恐怖」，於是引起社會公眾一片譴責，這才讓「林家血案」再度回到公眾的視野，尤其引起台灣年輕一輩的注意。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣則說，二二八事件是發生在1947年時，因查緝私菸引起台灣精英仕紳被屠殺事件。她說，為何那時台灣民眾要販賣私菸？那是因為當時國民政府治理下的台灣經濟差，通貨膨脹太過嚴重，民不聊生所引發。

劉立欣指出，一直到1987年台灣正式解嚴前，台灣都還是一黨專政，不是一個民主國家 ，黨外人士經歷了白色恐怖，因為每年在紀念二二八事件時，同時也紀念那些為追求台灣民主化而遭到迫害的先烈們。

她表示，林家血案發生的時間，剛好在美麗島事件的隔一年，值得注意的是時間剛好發生在2月28日，這真的太恰巧了，林義雄先生是美麗島事件的主角之一 ，他的慘烈遭遇與當時許多爭取台灣民主化的前輩們相似。

她提到，不久前她在電影「尋找湯德章」的觀後講座中，聽到台灣教授協會會長薛化元說「正是二二八，讓我們知道誰是加害者，誰是受害者」，並不是為了要撕裂族群，而是為了認清台灣這段黑歷史，讓台灣社會更加團結。

她說，台灣人要不分族群不分世代，共同面對外來威脅，這些威脅就是中共的軍事演習、外交打壓及假訊息滲透。

今年「溫哥華二二八祈禱會」會場，特別展示了由Team Taiwan Club、北美洲台灣婦女會製作的「228遺址海報展」和「50年代白色恐怖下的28位前輩群像紀錄」，活動透過並列中英文的形式說明圖片，帶領民眾認識政治受難者在威權統治下的青春、與對理想的堅持，以及獄中不屈的身影。

北美洲台灣婦女會溫哥華分會會長黃斐琳表示，這些紀錄刻劃受難者的犧牲，成為歷史的見證，讓後人得以理解那段壓抑的時光。黃斐琳說，「228遺址海報展」及「50年代白色恐怖下的28位前輩群像紀錄」巡迴在溫哥華法語聯盟總部，東寧書院等多個不同文化場館展出，她希望在溫哥華長大的台灣移民下一代或本地加拿大人，也能透過展覽了解二二八歷史。

大溫哥華台灣同鄉會舉辦「二二八事件和平祈禱會」，近百名台灣鄉親參加。（記者張伶銖攝）

吳清桂呼籲小心中國欲篡改二二八歷史 。（記者張伶銖攝）

劉立欣引用薛化元的話說「正是二二八，讓我們知道誰是加害者，誰是受害者」，討論二二八事件並不是為了要撕裂族群。（記者張伶銖攝）

由Team Taiwan Club、北美洲台灣婦女會製作的「228遺址海報展」和「50年代白色恐怖下的28位前輩群像紀錄」在溫哥華多個不同場館展出，圖名一名年輕人正在海報前細讀文字。（記者張伶銖攝）

白鷺鷥與水牛合唱團合唱詩歌為二二八事件受迫害的民主前輩們祈禱。（記者張伶銖攝）

大溫哥華台灣同鄉會 28日舉辦「二二八事件和平祈禱會」參加者合影。與會者以祈禱、詩歌和點燈方式為受事件影響的民主前輩們祈禱，並祈求台灣國泰民安。（記者張伶銖攝）

