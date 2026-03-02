藍白合3/13發布共同政見 黃國昌：吳宗憲、陳琬惠將聯手守住宜蘭縣

民眾黨主席黃國昌（右）今上廣播節目《飛碟晚餐》專訪時指出，藍白合會前會，談得氣氛非常融洽，釋出滿滿善意。（圖翻攝自「飛碟聯播網」YouTube）

今年底將舉行9合1選舉，國民黨、民眾黨今天舉行藍白合會前會，雙方敲定將於3月13日於新莊凱悅嘉軒酒店舉行兩黨共同政見發布記者會。民眾黨主席黃國昌今天傍晚上廣播節目《飛碟晚餐》專訪時指出，民眾黨秘書長周榆修向他回報，雙方談得氣氛非常融洽，釋出滿滿善意，等具體內容有進一步結果時，「我們會負責任的跟台灣社會報告」。

黃國昌今早接受媒體聯訪說到，國民黨與民眾黨今天會前會，大致上跟過去不定期的會面一樣，針對共同政見發表的時程，大家廣泛交換意見，今天傍晚黃國昌繼續在廣播節目中談到，周榆修今天在完成跟國民黨彼此之間的意見交換後跟他回報，「目前我們談起來的氣氛非常地融洽，大家都很有誠意，也釋出了滿滿的善意」，等到針對具體的內容有進一步結果的時候，會負責任的跟台灣社會報告。

請繼續往下閱讀...

而對於國民黨宜蘭縣長提名內參民調，由身兼文傳會主委及不分區立委的吳宗憲勝出的結果，黃國昌說，他尊重國民黨的黨內民主程序，也恭喜吳宗憲，以私人的情誼面來講，他跟吳宗憲算相當熟識，彼此在國會推動很多改革法案，某個程度上可說是戰友。

黃國昌也說，民眾黨推出的宜蘭縣長參選人陳琬惠當然也是強棒，接下來看2位強棒怎麼樣強強聯手，守住宜蘭縣，這當然是接下來工作的重點，這次政黨合作的過程當中所存在的競爭，提供1個很好的機會，跟台灣社會展示怎麼樣的競爭，可以展現出民主的風範，不用互相潑屎、潑糞，展現出成熟的民主，跟1個縣市長應該要有的格局，「這個都是我們接下來會努力的方向」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法