打臉中共台胞證撤僑 外交部今助2國人撤離以色列

中東地區外交部緊急電話一覽表。（記者黃靖媗，AI製表）

美國與以色列上月底對伊朗空襲，外交部已將以色列旅遊警示調升為「紅色」，建議國人儘速離境，我國並啟動國際護僑行動；中國駐以色列大使館昨日則趁機「吃豆腐」，稱台人可持「台胞證」登記撤離。外交部今（2日）晚說明，我國駐以色列代表處上午已成功協助2名滯留以色列國人離境，平安抵達約旦。

伊朗大規模報復美國與以色列於今年2月28日發動的空襲行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域；我國在以色列共有262名僑民及國人，在中東地區的僑民及國人共約3000餘人，人身均安。

外交部今晚說明，我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午協助其中2名滯留以色列且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。我國駐以色列代表處將持續提供有意離境的國人相關必要協助。

針對其餘在中東地區受影響的國民，外交部提醒，目前阿拉伯聯合大公國及卡達等中東多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺並耐心等待空域重啟，同時遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便於相關駐處得以適時提供後續協助。

國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線：

1.我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

2.我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；

3.我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；

4.我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；

5.國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；

6.國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

7.或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

我國人（左1、2）抵達約旦邊界。（外交部提供）

我國人自以色列撤離並抵達約旦關口。（外交部提供）

