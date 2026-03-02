為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    接力沈慶京！柯文哲預告明親赴檢評會 請求評鑑林俊言「辦案不公」

    2026/03/02 20:31 記者劉詠韻／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲認為京華城案檢察官辦案不公，預告明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲認為京華城案檢察官辦案不公，預告明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。（資料照）

    曾偵辦京華城弊案的新北地檢署主任檢察官林俊言，近期才被威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長，並將偵訊內容洩漏給媒體，透過律師請求檢評會進行個案評鑑，檢評會調查後認為未達懲戒的重大違失程度，決議評鑑不成立，同時認為部分行為不當，已移請新北地檢署作職務監督處分。一波未平，民眾黨前主席柯文哲亦認林辦案不公，預告明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。

    民眾黨今發布公開行程，指柯文哲將明日上午9時30分在法務部正門台階前發表談話，隨行律師包括京華城案委任的3名律師鄭深元、陸正義及蕭奕弘。

    民眾黨聲明指出，2017年司改國是會議提出建立「權責相符」檢察辦案體系，10年後，仍有檢察官違法濫權、程序正義形同虛設。聲明指控，京華城案中檢調曾以不實證據及錯誤法條聲請搜索票，兵分數十路搜索柯文哲住家、辦公室及黨部，偵查期間法務部與台北地檢署放任偵查大公開，不正訊問與不實筆錄誤導視聽。

    聲明也提到，柯文哲將針對林俊言辦案期間涉嫌違反檢察官倫理、偽造筆錄及非法取供等行為，向檢評會具狀申請評鑑，期盼評鑑機制能追溯檢察官不當行為。

    林俊言先前案件中，沈慶京申請評鑑後，檢評會於今年1月14日調查認定沈的指控無法成立。不過，針對林俊言在訊問行為上違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」，此部分已依規定移請新北地檢署進行職務監督處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播