接力沈慶京！柯文哲預告明親赴檢評會 請求評鑑林俊言「辦案不公」

民眾黨前主席柯文哲認為京華城案檢察官辦案不公，預告明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。（資料照）

曾偵辦京華城弊案的新北地檢署主任檢察官林俊言，近期才被威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長，並將偵訊內容洩漏給媒體，透過律師請求檢評會進行個案評鑑，檢評會調查後認為未達懲戒的重大違失程度，決議評鑑不成立，同時認為部分行為不當，已移請新北地檢署作職務監督處分。一波未平，民眾黨前主席柯文哲亦認林辦案不公，預告明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。

民眾黨今發布公開行程，指柯文哲將明日上午9時30分在法務部正門台階前發表談話，隨行律師包括京華城案委任的3名律師鄭深元、陸正義及蕭奕弘。

民眾黨聲明指出，2017年司改國是會議提出建立「權責相符」檢察辦案體系，10年後，仍有檢察官違法濫權、程序正義形同虛設。聲明指控，京華城案中檢調曾以不實證據及錯誤法條聲請搜索票，兵分數十路搜索柯文哲住家、辦公室及黨部，偵查期間法務部與台北地檢署放任偵查大公開，不正訊問與不實筆錄誤導視聽。

聲明也提到，柯文哲將針對林俊言辦案期間涉嫌違反檢察官倫理、偽造筆錄及非法取供等行為，向檢評會具狀申請評鑑，期盼評鑑機制能追溯檢察官不當行為。

林俊言先前案件中，沈慶京申請評鑑後，檢評會於今年1月14日調查認定沈的指控無法成立。不過，針對林俊言在訊問行為上違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」，此部分已依規定移請新北地檢署進行職務監督處分。

