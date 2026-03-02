台中市商業會新春團拜 何欣純再喊當選「馬上發錢」、楊瓊瓔真發了

台中市商業會理事長謝豐享（左），邀民進黨台中市長參選人何欣純（謝豐享左手邊）、藍委楊瓊瓔（右）猜拳同樂。（記者黃旭磊攝）

台中市商業會下午舉辦馬年新春團拜，商業會理事長謝豐享邀民進黨台中市長參選人何欣純、藍委楊瓊瓔，何欣純當場喊出「普發現金」是她當選後第一實現政見，表態欲代表藍營角逐市長的楊瓊瓔在台下，還真發給每位會員「1元」馬年行運小卡，楊瓊瓔說，要讓百工百業「賺大錢」。

台中市商業會邀請數十個商業同業公會代表，下午3時半在潮港城席開超過30桌同樂，財神爺扮相進場發金幣巧克力，掀起活動首波高潮，何欣純嗨喊「我有拿到」，會長舉辦猜拳「拳王爭霸」賽，何欣純、楊瓊瓔列隊猜拳炒熱氣氛，商業會理事長謝豐享喊道「馬上有錢，就應該馬上發錢」，讓會員嗨到高點。

「經濟、紅利成果應該市民共享」，何欣純說，謝豐享理事長要馬上發錢，她將普發現金列入政見第一條，若市政財務許可，上任就要發錢，台灣經濟成長、股票在高點，經濟實力獲全球肯定，台中人口成長要做台灣新核心。

何欣純致詞時，楊瓊瓔也在台下逐桌打招呼忙著「發錢」。楊瓊瓔說，台中國際會展中心經市長盧秀燕「開綠燈」，首展由商業會展出800攤位爆滿，吸引超過21萬人參展，會員都說明年要讓櫃位「double」（加倍），百工百業透過會展經濟讓大家「賺大錢」。

