為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中市商業會新春團拜 何欣純再喊當選「馬上發錢」、楊瓊瓔真發了

    2026/03/02 19:46 記者黃旭磊／台中報導
    台中市商業會理事長謝豐享（左），邀民進黨台中市長參選人何欣純（謝豐享左手邊）、藍委楊瓊瓔（右）猜拳同樂。（記者黃旭磊攝）

    台中市商業會理事長謝豐享（左），邀民進黨台中市長參選人何欣純（謝豐享左手邊）、藍委楊瓊瓔（右）猜拳同樂。（記者黃旭磊攝）

    台中市商業會下午舉辦馬年新春團拜，商業會理事長謝豐享邀民進黨台中市長參選人何欣純、藍委楊瓊瓔，何欣純當場喊出「普發現金」是她當選後第一實現政見，表態欲代表藍營角逐市長的楊瓊瓔在台下，還真發給每位會員「1元」馬年行運小卡，楊瓊瓔說，要讓百工百業「賺大錢」。

    台中市商業會邀請數十個商業同業公會代表，下午3時半在潮港城席開超過30桌同樂，財神爺扮相進場發金幣巧克力，掀起活動首波高潮，何欣純嗨喊「我有拿到」，會長舉辦猜拳「拳王爭霸」賽，何欣純、楊瓊瓔列隊猜拳炒熱氣氛，商業會理事長謝豐享喊道「馬上有錢，就應該馬上發錢」，讓會員嗨到高點。

    「經濟、紅利成果應該市民共享」，何欣純說，謝豐享理事長要馬上發錢，她將普發現金列入政見第一條，若市政財務許可，上任就要發錢，台灣經濟成長、股票在高點，經濟實力獲全球肯定，台中人口成長要做台灣新核心。

    何欣純致詞時，楊瓊瓔也在台下逐桌打招呼忙著「發錢」。楊瓊瓔說，台中國際會展中心經市長盧秀燕「開綠燈」，首展由商業會展出800攤位爆滿，吸引超過21萬人參展，會員都說明年要讓櫃位「double」（加倍），百工百業透過會展經濟讓大家「賺大錢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播