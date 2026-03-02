北美海外台灣人228線上紀念會 推動3月為「歷史人權民主月」

全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會共同主辦，全美台灣人權協會協辦「2026北美洲海外台灣人二二八79周年線上紀念會」，吸引將近200位北美鄉親上線參與。（全美台灣同鄉會提供）

為紀念228事件79周年，全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會共同主辦，全美台灣人權協會協辦「2026北美洲海外台灣人二二八79周年線上紀念會」，於美東時間2月28日晚間8時舉行，吸引將近200位北美鄉親上線參與，跨越時區與世代。

主辦單位表示，全美台灣同鄉會將持續倡議，推動台灣政府將3月訂為「台灣歷史人權民主月」，深化全民對威權歷史與民主價值的理解，使轉型正義成為長期而持續的國家工程。

請繼續往下閱讀...

紀念會以「從228到今日台灣─跨越時空的記憶對話×當代見證」為主題，主辦單位特別感謝北美洲台灣婦女會長年推動「228佩戴百合花胸章」行動，百合花象徵純潔與重生，佩戴胸章不僅是對受難者的追思，更是溫柔而堅定的公共表態，提醒社會珍惜自由與人權。

總統賴清德錄影致詞表示，228事件是二戰後台灣歷史上最悲痛的篇章之一，台灣因此喪失一整個世代的菁英，許多受難者家屬被迫遠走海外，然而無論身在何方，全球台灣人每年都以各種方式紀念228，確保歷史不被扭曲、不被遺忘，民主不是天上掉下來的禮物，而是每個世代必須用心守護的責任，唯有誠實面對歷史、持續追求真相，才能真正實現社會和解，打造有尊嚴的國家，政府已完成戒嚴時期政治檔案全面解密，秉持「一件不留、一字不遮」原則移交國家檔案局，讓社會得以更清楚理解威權體制如何運作，以及如何侵害人民權利，為轉型正義奠定更扎實基礎。

此外，僑委會委員長徐佳青致詞表達對海外鄉親長年堅持紀念228、推動歷史教育的肯定與感謝，強調台僑在民主深化過程中所扮演的重要角色。我國駐美公使楊懿珊肯定海外台灣人持續透過公民行動與公共對話，讓歷史記憶跨越國界延續。

白色恐怖受難者陳欽生回顧在威權年代所遭遇的壓迫與恐懼，談及政治案件如何改變人生軌跡，以及如何在漫長歲月中走過傷痛、堅守信念，並分享新出版回憶錄中的生命故事，讓與會者深刻感受到，那段歲月並非抽象名詞，而是真實存在於無數家庭中的傷痕與記憶。

228事件紀念基金會執行長藍士博指出，228事件和白色恐怖，清楚理解其差異，對深化轉型正義至關重要，近期社會重新關注林宅血案的現象，強調真相揭露、責任釐清與歷史教育，是社會走向真正和解的基礎工程。許多年輕朋友上線「做民主補課」，全台灣、青年世代對228及白色恐怖歷史真相的積極追尋與公共討論，令人感動。

白色恐怖受難者陳欽生回顧在威權年代所遭遇的壓迫與恐懼。（全美台灣同鄉會提供）

總統賴清德錄影致詞表示，政府已完成戒嚴時期政治檔案全面解密，為轉型正義奠定更扎實基礎。（全美台灣同鄉會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法