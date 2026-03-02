長照3.0再升級！苗縣成立長期照護處 整合醫療社福資源

苗栗縣政府因應縣內高齡化人口愈增及配合長照3.0政策推行，原二級機關「長期照護管理中心」升格為一級單位「長期照護處」，今（2）日揭牌運作。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府因應縣內高齡化人口愈增及配合長照3.0政策推行，原二級機關「長期照護管理中心」升格為一級單位「長期照護處」，處長由衛生局副局長莊素玲陞任、副處長由原長期照護中心主任王寶慈陞任，今（2）日揭牌運作。

長期照護處位在後龍鎮長照暨衛教大樓，設有照護服務科、機構管理科以及綜合行政科3個科別，除整合原長照業務以外，並整併社會處身心障礙相關部分業務，未來將持續運作頭份市、通霄鎮2處分站及南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉、三灣鄉4處原偏鄉服務辦公室，洽辦窗口與流程不受影響，民眾仍可安心就近辦理洽公，提升縣民使用照護資源的可近性與便利性。

縣長鍾東錦與議長李文斌、副議長張淑芬、各級民意代表及醫療單位長官共同為長期照護處揭牌，鍾東錦期許長照處成立後，持續以「以人為本、在地照顧、專業整合」為核心理念，結合醫療及社福資源，打造更完善、更具韌性的照護服務體系。

苗栗縣政增設長期照護處，今日揭牌，處長由衛生局副局長莊素玲陞任、副處長由原長期照護中心主任王寶慈陞任。（圖由縣府提供）

