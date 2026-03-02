台南東區綠營初選4搶2 蔡旺詮「回鍋」陳亭妃讚：蹲點服務不曾離開

民進黨台南市長參選人陳亭妃陪蔡旺詮車隊掃街拜票，盼助蔡在台南東區黨內初選過關。（蔡旺詮服務處提供）

下屆台南市議會東區市議員民進黨內初選民調，距離3月9日民調週剩7天，民進黨內東區擬參選人競爭爆炸，形成4人搶2席提名的激烈態勢。已獲得民進黨提名角逐台南市長的立委陳亭妃，今（2）日特別陪捲土重來的蔡旺詮在東區車掃拜票，頂著烈日，陳、蔡2人一起向過往人車、鄉親請託唯一支持蔡旺詮。

3月9日至15日是台南東區市議員初選民調期間，東區目前有5席市議員，其中3席泛藍（包括國民黨曾培雅、王家貞、無黨籍曾之婕），曾培雅是曾之婕的姑姑；2席泛綠（包括民進黨蔡筱薇、退出基進轉無黨籍的李宗霖）。

民進黨此次決定在東區提名2席參選，保留與李宗霖合作的空間，除了現任市議員蔡筱薇外，前市議員蔡旺詮、陳金鐘捲土重來，新人卓佩于（立委王定宇女助理）也是來勢洶洶，不僅老將，連現任的蔡筱薇陣營也感到危機重重，掃街拜票動作同樣積極。

蔡旺詮指出，掃街拜票過程，氣氛很熱情，許多市民朋友主動按讚或揮手、降下車窗表達支持，更有停等紅燈時、主動拿起手機自拍合照，或索取手搖喵喵扇，令人相當感動和感受到溫暖。

陳亭妃表示，過去台南市長黨內初選時，蔡旺詮和妃妃鐵馬隊陪她騎遍全市37區513公里長路途，見證人民的期望和熱情，這次蔡旺詮再接再厲、不怕挫折，參加東區市議員民調初選；呼籲鄉親支持蔡旺詮，讓蔡可以過關。尤其這3年多來蔡沒有求一官半職，也沒有離開過基層，聯合服務處繼續擴大服務推動公共議題，且擔任陳亭妃的執行長，蹲點基層服務，毅力堅定勇往直前，令人佩服，希望此次初選能得到市民支持，順利過關。

