徐欣瑩被指疑具「雙重黨籍」 徐陣營駁斥子虛烏有

國民黨新竹縣長初選備受關注，針對今日媒體《周刊王》報導，稱立委徐欣瑩疑有「雙重黨籍」，私底下已加入中華梅花黨；徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，完全是子虛烏有，指控內容毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。

徐維遠表示，國民黨自黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。徐欣瑩委員從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐委員的清廉、正直的政治理念，對此團隊表達高度感激，徐欣瑩也會不負眾望，為國民黨贏得2026新竹縣長。

國民黨新竹縣長選舉提名紛擾不斷，新竹縣副縣長陳見賢和立委徐欣瑩角兩選將爭相逐黨提名參選。由於兩人對於黨內初選方式無共識，國民黨中央黨部上月25日協調不成後，宣布採黨的提名辦法「37制」（黨員30％、民調70％）進行初選。

陳見賢前天拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」；徐欣瑩接球，發出回應指「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。今日則有《周刊王》報導，稱「徐欣瑩遭懷疑有雙重黨籍，且其與妙天關係匪淺」。種種爭議，讓這場黨內初選益發白熱化。

