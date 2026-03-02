為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    徐欣瑩被指疑具「雙重黨籍」 徐陣營駁斥子虛烏有

    2026/03/02 16:35 記者廖雪茹／新竹報導
    針對有媒體報導徐欣瑩被質疑具「雙重黨籍」，徐陣營駁斥子虛烏有。（記者廖雪茹攝）

    針對有媒體報導徐欣瑩被質疑具「雙重黨籍」，徐陣營駁斥子虛烏有。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選備受關注，針對今日媒體《周刊王》報導，稱立委徐欣瑩疑有「雙重黨籍」，私底下已加入中華梅花黨；徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，完全是子虛烏有，指控內容毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。

    徐維遠表示，國民黨自黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。徐欣瑩委員從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐委員的清廉、正直的政治理念，對此團隊表達高度感激，徐欣瑩也會不負眾望，為國民黨贏得2026新竹縣長。

    國民黨新竹縣長選舉提名紛擾不斷，新竹縣副縣長陳見賢和立委徐欣瑩角兩選將爭相逐黨提名參選。由於兩人對於黨內初選方式無共識，國民黨中央黨部上月25日協調不成後，宣布採黨的提名辦法「37制」（黨員30％、民調70％）進行初選。

    陳見賢前天拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」；徐欣瑩接球，發出回應指「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。今日則有《周刊王》報導，稱「徐欣瑩遭懷疑有雙重黨籍，且其與妙天關係匪淺」。種種爭議，讓這場黨內初選益發白熱化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播