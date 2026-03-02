嘉市體育館外人行道違停車主竟是議員父 蔡坤叡臉書致歉

嘉義市體育館外人行道。（記者王善嬿攝）

嘉義市前議員蔡榮豐遭民眾爆料，3月1日在嘉義市體育館外人行道違規停車，蔡榮豐的兒子、現任無黨籍議員蔡坤叡今在臉書致歉，坦承違規停車的是他的家人，對於沒有顧慮用路人的權益，是他們的疏忽和錯誤，之後會更注意各方面安全與交通規則，再度向所有用路人抱歉。

網友在「爆料公社公開版」上傳多張賓士車3月1日違停人行道照片，貼文表示「我推小孩推車要推到馬路上就算了，然後我都吃完早餐了，你怎麼還在？」附近一堆停車位，花3分鐘找真的不難停等字句，有網友留言「應該當下報110」、「明明可以停正，讓人起碼可以通行，卻選擇我行我素的斜停」，還有網友說「身為人民的榜樣，卻有這樣行為太誇張了」，不過也有網友認為，照片後面一堆車也都違停，質疑警方「不停黃線停人行道就不會被開單？」

請繼續往下閱讀...

蔡坤叡今在臉書「用心 為嘉人 嘉義市議員蔡坤叡」貼文致歉，「3/1在彌陀路體育館場外面人行道違規停車是我們家人，在這邊跟各位用路人抱歉，沒有顧慮用路人的權益是我們的疏忽和錯誤。接下來的行程，會更注意到各方面安全以及交通規則，再度跟所有用路人抱歉。」

附近居民說，體育館的人行道偶爾看到有車子違停，不只嬰兒推車無法通行，連行人都要走到馬路上造成危險。

嘉義市警察局第二分局表示，依照「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第4款規定，設有禁止停車標誌、標線之處所停車，可處600元以上1200元以下罰鍰，將針對該路段違規停車情形加強稽查取締，呼籲駕駛人切勿違規停車，維護行人通行路權與交通安全。

蔡榮豐今回應，昨桌球邀請賽在體育館舉行，因出入口的門未開、9點開幕時間將到，趕時間才停在出入口前，「不對就不對」，會接受裁罰。（16:18更新）

前市議員蔡榮豐日前出席活動，遭爆違規停車在人行道。（擷取自爆料公社公開版）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法