美國不敢打？ 11傻大吹伊朗神話又翻車 專家：協力北京「認知戰」現形

哈米尼被證實遭斬首。（法新社）

「中天11傻」繼今年1月鐵口直斷「美國不敢動委內瑞拉」被現實光速打臉後，不到60天，幾乎同一群人、同一種敘事、同系列媒體輸出脈絡，又在伊朗議題再次上演大型翻車。一位軍方背景的資訊專家盤點這群名嘴事發前的荒謬敘事，痛斥這類每天配合北京意志編故事，毫無事實根據的發言，不僅出賣人格和信用，更對不起退役將領的頭銜。

這位資訊專家指出，「11傻」事發前大肆吹捧伊朗無人機的「低成本淹沒論」、「導彈雨」將讓以色列「彈盡援絕」，狂嗆美以聯軍不敢硬碰硬，諸如帥化民、栗正傑、呂禮詩等退役軍職人員，打著退役國軍旗號，卻一再為特定勢力輸出不實敘事，來自中東戰場的響亮耳光，也讓「中國名嘴號」再次翻車，也讓社會對這些變色龍的最後一絲尊重灰飛煙滅。

專家分析，帥化民多次在統媒政論節目宣稱「美軍航母部署不足以控制伊朗」、「別看美國表面依舊神氣，實則內部早已空心化！」甚至預判結果稱川普只能獲得「莫迪式的勝利、阿Q式的勝利」，殊不知開戰不到12小時，伊朗最高領袖哈米尼便死於空襲。

專家續指，同樣翻車的還有栗正傑，他曾誇口「神風敢死隊」無人機成本僅美軍十分之一，能「淹沒鐵穹」，「中國出售給伊朗的CM302超音速反艦飛彈，一枚就可癱瘓美國航母」，結果以色列與美國「愛國者」系統輕鬆化解攻勢，伊朗碎片僅擦傷內瓦夫基地，栗正傑的「低成本神話」再次淪為笑話。

曾服役於「南北之星」同級艦、被中國官媒捧為「小艦長」的呂禮詩也被專家點名，呂過去在節目大談伊朗「命運」導彈與「征服者」無人機，言之鑿鑿稱以色列「只能求和」，甚至試圖評論美國航空母艦，卻只能以福特號航母日前停靠希臘作為切入點，猜測是「因為廁所系統故障」問題，影響日常運作，被譏為「後糗之秀」。

專家最後點名「翻車首席大師」莫過於中國官媒愛用名嘴郭正亮，郭曾斷言美國對伊朗動武「相當困難」，甚至嗆聲「伊朗沒有內應你要打什麼？」、「我認為美國根本不敢打啦，你就等著看你打打看，你要怎麼弄你打啊。」相關發言在網路瘋傳，但郭不僅沒有反省道歉，還再次抨擊川普「不講武德」，令人不知該同情還是嘲笑，但終究讓國人清楚，這類訊息操作背後的企圖和荒謬程度。

