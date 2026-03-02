中國兩會將登場 學者：未來5年中共對台「制度式統戰」

2026年中國全國兩會即將召開，今年14屆全國人大第4次會議將審查「十五五」（2026-2030年）規劃綱要草案，勾勒未來5年中國經濟、產業發展方向，對台持續促統。（路透資料照）

2026年中國全國兩會即將召開，今年14屆全國人大第4次會議將審查「十五五」（2026-2030年）規劃綱要草案，勾勒未來5年中國經濟、產業發展方向，對台持續促統。學者指出，從中國的政治體系來看，兩岸融合發展本身就是統戰工作的一環。未來5年，中共對台政策很可能更加規則化，進行所謂「制度式統戰」。

2025年12月，中國全國人大常委會表決通過，14屆全國人大第4次會議今年3月5日在北京召開，會議議程包括「審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案」等。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，「十五五」規劃不能只當成1份經濟藍圖來理解，從文本內容與政策結構來看，它其實是1種以長期對抗為預設前提的治理模式。文件強調「統籌發展和安全」、「底線思維」、「風高浪急甚至驚濤駭浪」，顯示中國對外部環境的基本判斷是衝突風險與封鎖壓力將趨於常態。在這樣的前提下，未來5年的重點不只是成長速度，而是國家抗衝擊能力與自主可控程度。

洪浦釗指出，在這種邏輯下，中國的政策方向其實相當清楚，牢牢抓住製造業、科技與供應鏈，能自己做的就自己做，不能再被「卡脖子」。規劃雖然強調「有效市場加有為政府」，但市場運作必須置於國家安全與政治目標的框架之內，「安全」成為發展規劃的上位原則。

洪浦釗分析，放在這個大架構下觀察對台政策，脈絡也更清楚。文件提出「高質量推進兩岸融合發展示範區建設」、「加強產業合作」、「推動兩岸經濟合作」、「為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件」等內容。語氣溫和，但這不是單純交流語言，而是治理語言。

洪浦釗批評，從中國的政治體系來看，兩岸融合發展本身就是統戰工作的一環。所謂融合，不只是經貿往來，而是透過制度安排，把人、資本與產業逐步納入中國的發展與治理框架。當就業、居住、社會保障與產業資源與中國體系深度連結，政治目標便可能透過經濟與生活層面的整合逐步推進，「這不是動員式統戰，而是制度式統戰」。

洪浦釗進一步說，未來5年，對台政策很可能更加規則化。未必天天強調政治口號，但會強調標準、流程、資格與審查機制。壓力不一定透過喊話，而可能透過制度運作來完成；融合看起來更技術性、更生活化，但制度密度會提高。

洪浦釗提及，因此未來是否加大「促融促統」，不能只看語言是否升高，要觀察制度整合是否加深。從目前規劃方向來看，融合仍是長期戰略工具，只是手段從政治宣示轉向制度吸納。

他強調，面對這樣的走向，台灣不能只停留在政治表態。當對方用制度推進統戰，我們更需要用制度守住自主。降低對單一市場依賴、提高風險透明度，讓企業與民眾理解制度成本與政治風險，這不是對抗，而是成熟治理。

