國民黨花蓮縣長提名爭議 葉耀輝狀告黨部主委背信

國民黨花蓮縣長提名引發爭議，有意參選的前花蓮市長葉耀輝認為國民黨花蓮縣黨部在決策過程中有重大瑕疵，包括程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調且未先徵詢，即逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞，葉耀輝今天下午3點前往花蓮地檢署告發國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮涉嫌背信，盧新榮表示尊重。

盧新榮說，葉耀輝1月向地院聲請假處分，要求凍結爭議初選作業的部分，縣黨部今天收到台北地院裁定駁回的通知；他也強調，當時沒有向葉承諾4月還是5月才會初選，他只是依照過去他自己選鎮長的期程，跟葉說可能大概這個時候，但確切時間還是要依照中央黨部的條例辦理。

假處分被駁回部份會繼續抗告，葉耀輝說，地方黨部先前說要在5月左右辦理提名，但在他表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名的情況下，仍被強行納入短期民調，並對外流通結果，猶如為人量身訂做。政黨初選不只是「輸贏問題」，而是攸關制度是否公平、透明的基本底線。

葉耀輝強調，提名程序至少應具備可預期性、公開性與共同協商原則，否則地方黨部若以突襲方式運作，足以對參選人造成重大傷害。提告是希望釐清程序責任。他指出，地方黨部主委身為提名作業的主要執行者，應對黨員負起公平、誠信處理程序的責任，若在明知參選人不同意的情況下，仍強行操作並對外擴散，相關行為有必要接受司法檢視。

葉耀輝說，他會按照自己的步驟，繼續推出對花蓮有遠見的擘畫，來爭取選民的認同，會按照既定節奏持續到5月，那時候他準備好了、對方也準備好了，才是雙方真正的實力展現，到時候他會做民調，到時候民調就會告訴大家答案，到底誰才是真的、誰才是假的？讓花蓮縣民看見一場公平、公開的競爭。

