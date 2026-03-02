柯文哲拜會竹市議長許修睿 感謝議會協助高虹安拚市政

民眾黨創黨主席柯文哲（左）下午與新竹市長高虹安（右）前往新竹市竹蓮寺參拜，同時拜會竹蓮寺主委也是市議會議長許修睿（中）。（記者蔡彰盛攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午與新竹市長高虹安前往新竹市竹蓮寺參拜，同時拜會竹蓮寺主委也是市議會議長許修睿。柯文哲感謝許修睿及議員們在議會對高虹安拚市政的幫忙，還說柯媽初一、十五都會到竹蓮寺拜拜，他與議長許修睿也認識多年，這次主要是來見見鄉親朋友，強調「人不是只有政治，還有生活。」

柯文哲說，現場來了很多竹市議員，謝謝大家在議會給高虹安的幫忙，他也感謝鄉親的厚愛與歡迎，祝福現場的人身體健康、萬事如意、闔家平安，也請大家繼續協助議長、市長。當被問到對於竹市藍白合的看法時，柯文哲說這問題應問黨主席黃國昌，因為開會也是黃國昌在開。

許修睿說，柯文哲一路以來在台大救了非常多的人，轉戰政壇後連任兩屆台北市長，雖然政治路走來一路起起伏伏，但現在「滿血歸來」，希望他能夠再創巔峰，新竹永遠是柯主席的故鄉。

高虹安說，現場看到許多里長，這幾年做了很多市政建設，也感謝新竹市議會和議長，因為府會同心，才能創造出福國利民的政策。

