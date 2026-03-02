為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    反擊鄭麗文！宜蘭綠營批國民黨擋軍購、杯葛總預算 年底選舉會自食惡果

    2026/03/02 14:51 記者游明金／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進批國民黨擋軍購、杯葛總預算，年底選舉就會自食惡果。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今到宜蘭新春團拜，稱國民黨團結加上「藍白合」，縣長就沒有輸的理由；對此，民進黨縣黨部主委邱嘉進指出，鄭麗文強行通過立委吳宗憲空降宜蘭參選縣長是瞧不起宜蘭人，況且，鄭麗文為了「鄭習會」個人私利，犧牲國家利益與安全，任何有想法、有理念的縣民，都會唾棄這種行為。

    邱嘉進說，從張勝德缺席今天的新春團拜，就知道國民黨因初選造成的裂痕是不可能團結的，況且，鄭麗文接任國民黨主席以來，親中仇美，為了「鄭習會」的個人私利，一再在國會擋軍購、反美台優惠關稅，杯葛總預算，這不用賴清德總統或什麼分身，任何一個有想法、有理念的縣民，都會唾棄這種行為，希望鄭麗文與國民黨懸崖勒馬，不要再錯下去了。

    邱嘉進指出，民進黨參選人林國漳是在地深耕，在宜蘭服務鄉親三十多年的法律人，對宜蘭未來發展絕對比任何參選人還要清楚深入，鄭麗文用一黨力量強行通過吳宗憲空降宜蘭參選縣長，這明顯瞧不起宜蘭人，宜蘭難道沒有更優秀的人才嗎？

    他表示，政治人物的言行表現都需要禁得起檢驗，吳宗憲在立法院的表現，以及鄭麗文帶領的國民黨現在所做的，不是毀憲亂政，弱化台灣防衛，不然是什麼？關心台灣的民眾都會唾棄這種行為，年底的縣長選舉，國民黨就會自食惡果。

    邱嘉進也提到，吳宗憲不是宜蘭人，在爭取國民黨提名的過程中，編造很多他為宜蘭做了什麼貢獻，其實每一件都是在「割稻仔尾」，宜蘭每一個建設，每一項預算爭取或活動舉辦，都是民進黨團隊與立委陳俊宇，長期努力的結果，而今，吳宗憲為了選舉才來宜蘭，才跳出來攬功說都是他爭取的，宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的，絕對不會被國民黨與吳宗憲的詐術所欺騙。

    熱門推播