軍購恐破局！藍擬大砍預算又納罰則 吳崢：鄭麗文為何硬要擋？

國民黨研議自行提出軍購特別條例，將政院版的8年1.25兆元預算大幅縮減為3500億元，並明定履約進度及懲罰條款（違約責任）。對此，民進黨發言人吳崢質疑，國民黨主席鄭麗文主導的軍購草案令人越來越不安，恐違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，鄭麗文「為什麼就是要擋軍購？」

吳崢指出，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則，買家如覺金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。他強調，若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

吳崢痛批，難道國民黨過去擋預算、拖審查還不夠，現在是要讓軍購直接卡死？更誇張的是，這些風險並非沒人提醒，不只國防領域的學者專家直呼不可，連國民黨自家立委都質疑從未有人這樣操作軍購？據傳有國民黨立委建議不列入條文，改以決議方式要求，鄭麗文卻要求「重大法案要黨跟黨團一致」，一意孤行。

吳崢強調，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。吳崢指出，當前國際社會都很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，令人不禁再度質問「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」

