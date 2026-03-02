為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄姊妹市29年來最大規模訪團 康裕成率20議員拜會布里斯本

    2026/03/02 14:25 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄姊妹市29年來最大規模訪團，前往布里斯本。（市議會提供）

    高雄姊妹市29年來最大規模訪團，前往布里斯本。（市議會提供）

    高雄姊妹市29年來最大規模訪團，高雄市議會議長康裕成率20位議員今（2）日拜會姊妹市澳洲布里斯本府會，雙方就布里斯本2032年奧運籌辦、河岸城市發展、交通運輸與僑界連結等議題深入交流。

    澳洲布里斯本（Brisbane）是昆士蘭州首府，也是澳洲人口第三大城，以亞熱帶氣候、全年陽光充足、悠閒河畔氛圍聞名。該市市長施林納（Adrian Schrinner）指出，布里斯本成功爭取2032年夏季奧運主辦權，將採區域整合模式，除布里斯本外，並結合Sunshine Coast及Gold Coast共同承辦，將周邊城市納入場館設施與服務範圍，正就城市意象、場館興建與交通運輸進行整體布局，期以奧運為契機，帶動基礎建設升級與產業發展。

    對於交通挑戰，施林納坦言，以現有人口規模面對奧運龐大人流，疏運規劃極具挑戰，目前由台裔副議長Steve Huang主責交通整體布局，展現多元族群參與城市治理。

    康裕成表示，高雄曾於2009年舉辦世運，深知大型賽事對城市治理與財政規劃的考驗；布里斯本以中等城市規模迎接奧運，並採跨城市協力模式，值得高雄借鏡。

    高雄與布里斯本兩市的人口規模、氣候條件與港灣背景相近，會談聚焦河岸整治與水岸空間活化等議題，盼透過河岸特色營造城市品牌，帶動觀光與經濟發展；施林納市長對高雄愛河印象深刻，康裕成並邀請布里斯本府會，明年姊妹市30週年時訪高，共續友誼。

