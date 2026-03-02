藍營金主「CK楊」出面喊停軍購？ 陳冠廷籲審查回歸專業

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

院版軍購條例將排入6日院會付委審查，國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱昨突發文喊話，美方提供立項分明正式報價書，沒有報價書的，應暫緩審議，被解讀隔空向國民黨團下指導棋。民進黨立委陳冠廷今日表示，國防採購當然要依法審查，程序也必須嚴謹，問題在於，程序不能被拿來當成政治操作的工具，更不能成為拖延國防建設的藉口。

楊建綱昨在個人臉書發文強調，「國防建設可以沒有上限，但審查程序不能沒有底線」，他要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查，沒有報價書的，暫緩審議。

請繼續往下閱讀...

對此，陳冠廷指出，所謂「沒有正式報價書就暫緩審議」的說法，聽起來冠冕堂皇，但事實上，美方的軍售流程本來就有既定的制度與時程安排。從發價書草案、到正式發價書，再到後續簽署與付款，每一個環節都有其專業程序與國際慣例，若刻意在尚未進入正式報價書階段前，就要求完全比照最終文件標準審查，等於無視軍購實務，也忽略了時間成本對戰備的重要性。

陳冠廷強調，更何況，近期行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，本質上是要確保台灣在關鍵窗口期完成戰力補強。國防建設的確不能沒有上限，但更不能沒有時限。若在關鍵節點上以技術性理由反覆卡關，外界自然會質疑這是否是一種變相拖延。

至於特定人士是否「隔空指導」在野黨團，陳冠廷表示，這是各政黨內部的政治問題。不過，國防政策不應受任何金主或個人意志影響，台灣面對的是實質的安全威脅，立法院審查軍購案時，應該以國家整體安全與專業評估為依歸，而不是以政治算計為優先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法