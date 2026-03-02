黃連茂升任基隆市議會秘書長 期許協助府會順暢溝通

基隆市議長童子瑋（左）致詞結束後，趨前與新任議會秘書長黃連茂握手致意。（記者俞肇福攝）

基隆市議會秘書長李銅城於今年1月15日退休，新任秘書長由議事組主任黃連茂接任，基隆市議會今天（2日）舉行秘書長布達典禮，今天也適逢他生日，主持布達儀式的基隆市議長童子瑋笑說「這麼巧！這日子是媽祖婆選的」。黃連茂強調，接任秘書長，是一份責任，而非一個頭銜；他會時刻提醒自己，並與所有議會職員同仁共勉，必須嚴守分際，確保行政中立與職務廉潔，成為議會最堅實、最可靠的後盾。

基隆市議會今天在多媒體放映室舉行秘書長佈達典禮，前議長、基隆市議員張芳麗、基隆市警察局長林信雄、基隆市政府環保局長馬仲豪、衛生局長張賢政、民進黨基隆市黨部主任委員林明智均到場觀禮。

童子瑋致詞時指出，議會幕僚長角色非常重要，除要熟悉議事運作及法規以外，對市府相關業務也要有一定了解，才能協助府會之間順暢聯繫溝通。

新任秘書長黃連茂57歲，國立海洋大學碩士，1996年從基隆市府基層做起，經歷工務處技士，民政處課長（科）長14年之久，對市政運作業務相當有歷練，2010年調任基隆市議會機要秘書，負責對外事務協調聯繫，2017年起擔任議事主任迄今，對議事法規、運作，在議會無人能出其右，期間推動多項創舉，提升議事效率上增設計時器規範發言時間與權利，有效縮短開會時間，取消原有報告事項改業務報告，深化問政強度與議題聚焦，深獲好評，增進議事透明開啟議事直播，優化議會影音網路及頻寬，議事資訊更加透明化、即時化，擴大市民對議事參與度。

黃連茂說，接任秘書長，是一份責任，而非一個頭銜。角色很明確，讓議會的制度運作更順暢、團隊各司其職，各項決策回到專業與效率的軌道，「完善議政支援環境」及「強化議會專業人力」，同時自我期許，讓市議會成為一個幕僚專業到位、行政協調順暢，分工清楚、責任明確的工作場域；讓議員能夠專心問政、同仁能夠安心做事。也藉此機會再次提醒自己，並與所有職員同仁共勉，必須嚴守分際，確保行政中立與職務廉潔，成為議會最堅實、最可靠的後盾。

