新北歡唱巴士搶長輩票 黃國昌：柯文哲「壯世代」政策就希望強化

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天發起新北歡唱巴士活動，邀新北市60歲以上的長者以歌會友。（記者黃政嘉攝）

新北市長選舉還待藍白合，民進黨參選人蘇巧慧已提6大福利政見，民眾黨參選人黃國昌對於長輩照顧福利部分，今天發起新北歡唱巴士活動，邀新北市60歲以上的長者以歌會友，他另說明，前主席柯文哲提出的壯世代政策，就希望強化台灣長輩相關政策連結，民眾黨在國會推動相關法令時，也是朝此目標前進。

「新北最會唱、新北尚蓋讚！」黃國昌今與新北市議員陳世軒、三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止金山萬里區市議員參選人陳語倢在新莊體育場旁召開「新北最會唱 哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相記者會」記者會，團隊找來1部遊覽車作新北歡唱巴士，邀長輩上車體驗行動K歌，黃國昌在車內還當起剪票員同歡。

黃國昌表示，經過公園時常聽到很多可愛的大哥、大姐引吭高歌，所以民眾黨決定啟動新北最會唱的歡唱巴士活動，在巴士上舉辦趣味歌唱競賽，希望提供長輩退休後，除了待在家中，也有更多陽光健康的選擇。

黃國昌在媒體聯訪時，對於發布此活動是否為補上60歲以上長者票的問題，黃國昌說明，對民眾黨而言，前主席柯文哲2024年提出的壯世代政策，就希望強化台灣，不僅是新北的長輩們有更進一步的政策連結，民眾黨在國會推動相關法令時，也是一直朝這樣的目標加以前進，希望藉由輕鬆、快樂、陽光正面的新北歡唱巴士活動，讓更多大哥、大姐們認識民眾黨，民眾黨不僅是年輕人的政黨，在很多壯世代的政策，從中央到地方都努力推動。他還說到，在藍白合的2026年共同政見中，民眾黨也推出非常多銀髮族的政策會按照整個選戰步調，1個1個地跟大家報告。

陳世軒、陳怡君、林子宇分別認為新莊、中和、板橋鄉親的好歌喉一定能拿到活動冠軍，陳世軒說明，新北市年滿60歲長者可撥打（02）8521-6312參加活動，他說，父親、新北市議員陳明義將滿60歲，他也想替父親來報名；陳怡君說，她過去曾從事旅遊業，乘坐世界各地的遊覽車後，她認為台灣遊覽車的行動KTV獨一無二。

被民眾黨支持者稱為「超素仔」的陳彥廷，今天在媒體鏡頭前談話，不時斜低著頭，神情難掩生澀，黃國昌看著陳彥廷談話則面露笑容，陳彥廷提到，自己在賣場工作有跟許多長輩顧客相處的經驗，這都能運用在他與長輩的接觸上，他另提到，參加完單車北高1日活動後，雖然自己沒騎車，但了解到網友稱民眾黨「貴黨很硬」，體認民眾黨的高度執行力。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今在遊覽車內當起剪票員，和鄉親同歡。（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷今在媒體鏡頭前談話，不時斜低著頭，神情難掩生澀，黃國昌看陳彥廷談話則面露笑容。（記者黃政嘉攝）

民眾黨發起新北歡唱巴士活動，邀新北市60歲以上的長者以歌會友。（記者黃政嘉攝）

