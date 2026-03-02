跨時空自打臉！ 黃國昌昔酸朱立倫學分死當 今搬憲法「不承認中共」護航李貞秀

中配出身白委李貞秀與民眾黨主席黃國昌。（本報合成，資料照）

中配出身的民眾黨立委李貞秀深陷國籍爭議，近日傳出李貞秀在立委切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉《刑法》使公務員登載不實罪。對此，民眾黨主席黃國昌今天搬出憲法護航，強調依法論法，更稱法律上「不承認中華人民共和國」。不過，他曾在2019年發文痛批朱立倫「憲法學分死當」，並砲轟這套憲法邏輯是「民主憲政史最大笑話」。

針對媒體爆料李貞秀當初在立委報到時，切結書竟勾選「中華民國國籍」恐涉犯《刑法》使公務員登載不實罪，以及律師黃帝穎指她應該勾雙重國籍一事，黃國昌今（2）日受訪表示，如果要談法律的話，就依法論法，在目前中華民國的憲政秩序下面，「法律上，我們根本就不承認中華人民共和國，我想這是在法律上面，中華民國憲法目前所規範的憲政架構」。

然而，2019年1月6日，黃國昌為了抗議前新北事長朱立倫的「九二共識」論調，曾公開發文痛批朱立倫「憲法學分死當」。他在文中狠酸，這部憲法增修條文的前言與第11條「一國兩區」的規定，是萬年國代在1991年強加在台灣人民頭上的，根本欠缺民主正當性；即使順著這部憲法的邏輯，應該得出的結論是：「中華人民共和國根本不存在！」

黃國昌強調，無論如何，都沒有「一中各表」的空間！朱立倫所言只是再次印證其憲法學分早該被死當！事實上，這部憲法中所為「一國兩區」的界定，根本是民主憲政史最大的笑話，不僅違反世界上對於「中國就是中華人民共和國」此一事實的普遍認知，更虚構早已不存在的「中華民國大陸地區」，完全違反主權在民的基本原則。正因為這部憲法完全悖離現實的虛幻，台灣的憲政改革，才應早日啟動，別再繼續拖延。當時黃國昌還加碼要求與國民黨進行一場政黨辯論。

黃國昌2019年曾發文痛批朱立倫「憲法學分死當」，並砲轟這套憲法邏輯是「民主憲政史最大笑話」，如今搬出憲法護航陷入國籍爭議的同黨立委李貞秀。（擷取自黃國昌臉書）

