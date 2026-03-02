為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍版軍購草案週五前提出 洪孟楷：已付款裝備應如期到貨

    2026/03/02 13:36 記者羅國嘉／新北報導
    新北立委洪孟楷今天表示，立法院國民黨團軍購法案版本週五前將提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。（記者羅國嘉攝）

    新北立委洪孟楷今天表示，立法院國民黨團軍購法案版本週五前將提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。（記者羅國嘉攝）

    針對軍購特別條例，國民黨智庫提出預算規模為「3500億+N」的版本，且還建議明定履約進度跟懲罰條款。對此，立委洪孟楷今天出席活動表示，國民黨團版本將於週五前提出，目前仍在最後整合階段，若政府已編列預算採購武器裝備，理應如期如實到貨，確保國防投資發揮實效。

    有媒體詢問，未來軍購合約是否將明訂交貨延遲罰則，以及美方若未依約交付是否涉及違約責任。洪孟楷指出，過去確實討論過是否納入罰則機制，核心原則在於「把錢花在刀口上」，若已支付採購款項，就應確保裝備如期抵達。

    洪孟楷舉例，2019年編列的「鳳翔專案」66架F-16V戰機，原訂2024年交機，但至今2026年仍未交付，雖有其他因素影響，但強調國防採購應把錢花在刀口上，保障中華民國防衛需求。他說，後續版本若包含相關規範，將由智庫研擬完成後對外說明。

