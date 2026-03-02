為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彰化縣長「藍白合」有影？ 蔡壁如、謝典霖傳促成「非綠大聯盟」

    2026/03/02 13:22 記者張聰秋／彰化報導
    針對彰化縣長提名人選藍白合與「非綠大聯盟」傳聞，縣黨部今天澄清表示，外界臆測與事實不符。（民眾黨彰化縣黨部提供）

    針對彰化縣長提名人選藍白合與「非綠大聯盟」傳聞，縣黨部今天澄清表示，外界臆測與事實不符。（民眾黨彰化縣黨部提供）

    年底彰化縣長參選人，綠營民進黨早定於一尊由立委陳素月上陣，藍營人選至今仍未明朗，傳聞國民黨年前謝家姊弟決裂只是煙霧彈、彰化議長謝典霖找民眾黨創黨主席柯文哲等，藍營陣營傳出循「非綠大聯盟」模式進行藍白合，謠言四起掀熱議。

    針對媒體報導前立委蔡壁如密訪彰化議長謝典霖，試圖促成「非綠大聯盟」一事，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，蔡壁如並非黨內選決會成員，其個人行為與言論不代表民眾黨立場，黨部亦未參與相關互動。

    温宗諭強調，創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌已多次重申，任何合作必須建立在明確人選與清楚理念之上。在尚未提出具體提名人選前，空談整合都是過度延伸。他表示，縣長提名布局應由鄭麗文與黃國昌兩位主席共同討論，推出符合社會期待的人選，而非流於權謀與放話。

    另一方面，國民黨內部也因人選未定引發諸多猜測，甚至傳出「謝家姊弟角力只是煙霧彈」、「謝典霖找柯文哲挺邱建富」等傳聞。對此，表態爭取黨內提名的柯呈枋指出，相關報派消息滿天飛，根本原因只有一個，就是黨內提名機制一天不確定，謠言就不會停止。

    柯呈枋表示，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式。

    而在民進黨初選失利的前彰化市長邱建富，也被捲入「非綠大聯盟」揣測，他說，政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力。只要是為彰化好、為鄉親好，他都願意理性溝通、廣納建言，但一切仍以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播