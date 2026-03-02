彰化縣長「藍白合」有影？ 蔡壁如、謝典霖傳促成「非綠大聯盟」

針對彰化縣長提名人選藍白合與「非綠大聯盟」傳聞，縣黨部今天澄清表示，外界臆測與事實不符。（民眾黨彰化縣黨部提供）

年底彰化縣長參選人，綠營民進黨早定於一尊由立委陳素月上陣，藍營人選至今仍未明朗，傳聞國民黨年前謝家姊弟決裂只是煙霧彈、彰化議長謝典霖找民眾黨創黨主席柯文哲等，藍營陣營傳出循「非綠大聯盟」模式進行藍白合，謠言四起掀熱議。

針對媒體報導前立委蔡壁如密訪彰化議長謝典霖，試圖促成「非綠大聯盟」一事，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，蔡壁如並非黨內選決會成員，其個人行為與言論不代表民眾黨立場，黨部亦未參與相關互動。

温宗諭強調，創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌已多次重申，任何合作必須建立在明確人選與清楚理念之上。在尚未提出具體提名人選前，空談整合都是過度延伸。他表示，縣長提名布局應由鄭麗文與黃國昌兩位主席共同討論，推出符合社會期待的人選，而非流於權謀與放話。

另一方面，國民黨內部也因人選未定引發諸多猜測，甚至傳出「謝家姊弟角力只是煙霧彈」、「謝典霖找柯文哲挺邱建富」等傳聞。對此，表態爭取黨內提名的柯呈枋指出，相關報派消息滿天飛，根本原因只有一個，就是黨內提名機制一天不確定，謠言就不會停止。

柯呈枋表示，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式。

而在民進黨初選失利的前彰化市長邱建富，也被捲入「非綠大聯盟」揣測，他說，政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力。只要是為彰化好、為鄉親好，他都願意理性溝通、廣納建言，但一切仍以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本。

