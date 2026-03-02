為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中東起戰火 影響盧秀燕訪美否？蔡其昌這麼說

    2026/03/02 13:19 記者歐素美／台中報導
    蔡其昌盼盧秀燕訪美能跟美方表明國民黨捍衛台灣的決心，支持台美軍購、關稅談判。（記者歐素美攝）

    蔡其昌盼盧秀燕訪美能跟美方表明國民黨捍衛台灣的決心，支持台美軍購、關稅談判。（記者歐素美攝）

    美以聯手攻打伊朗，中東情勢緊張，台中市盧秀燕訪美是否受影響？民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天在清水受訪時表示，這要看美方態度，並盼盧秀燕跟美方表明國民黨捍衛台灣的決心，支持台美軍購、關稅談判；台中市副市長黃國榮則認為應不會受到影響。

    蔡其昌及黃國榮今天出席清水區建國國小「綜合活動中心新建工程動土曁圓夢樓落成啟用典禮」，媒體詢問「盧市府訪美行程是否會受到中東情勢緊張影響」，蔡其昌表示，這題主要看主人（美國）狀態及整個態度，最關鍵的是，如果能夠去，呼籲盧市長應該跟美方表明國民黨捍衛台灣的決心，像是軍購案要支持，台灣安全、台海和平都需要台灣自身防衛能力，更期待盧秀燕以其內部影響力，去說服國民黨委員，大家一起來支持軍購。

    蔡其昌指出，中部中小企業很在乎關稅，由行政院副院長鄭麗君領軍跟美方多次磋商，終於完成可謂是全世界條件最好的合約之一，這個合約未來送到立法院時，也希望國民黨支持，否則藍營在台灣反對台美軍購、貿易談判，去到美國到底是要表達什麼立場？

    蔡其昌重申，盧市府能否成行要看美方態度，如果能夠成行，他們對盧秀燕有更高的期待，希望能夠努力把國民黨態度講清楚，同時不僅是說而已，更要做到。

    黃國榮則表示，這屬於國際政治議題，不知道未來會如何演變，盧市長目前還是會照原定計畫前往訪問，至於市府陪同名單，現階段還在微調中，一旦定案，將會對外正式說明。

