    應曉薇女兒稱蔣中正二二八平定流氓暴徒 吳欣岱：充分展現威權統治思維

    2026/03/02 13:14 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員應曉薇女兒應佳妤表示，蔣中正在二二八事件中下令平定的是「流氓與暴徒」，並非無辜百姓。台北市港湖市議員參選人吳欣岱今（2）強烈譴責。（翻攝自吳欣岱臉書）

    台北市議員應曉薇女兒應佳妤2月28日晚間發文，表示蔣中正在二二八事件中下令平定的是「流氓與暴徒」，並非無辜百姓。台北市港湖市議員參選人吳欣岱今（2）強烈譴責，指出這種將受難者污名化的歷史敘事，與應曉薇過去主張對中正萬華區無家者潑水發獎金的行徑如出一轍，充分展現出缺乏同理心且傲慢的威權統治思維。吳欣岱呼籲，台灣社會必須深刻反思歷史教訓，並看清究竟是誰長期站在人民的對立面。

    吳欣岱表示，面對弱勢族群議題，負責任的政治態度應當探討如何補強社會安全網，以及精進市府的安置與輔導作業。她遺憾地看到，應曉薇卻將複雜的社會問題直接簡化成遊民造成困擾，這種思考邏輯與其女兒對二二八歷史的曲解高度一致。

    吳欣岱說明，當正義與秩序只能由當權者決定時，所有阻擋在權力前方的人，瞬間都會被掌權者定義成暴民與流氓。她回顧歷史，溫暖助人的潘木枝醫師代表民眾進行和平協商，卻被中國國民黨判定為叛亂暴動甚至遊街示眾；台灣首位留美哲學博士林茂生被以陰謀叛亂之名帶走後失蹤；眾所皆知的林義雄先生當年也被以叛亂罪判處12年有期徒刑。她強調，「這些前輩背負著莫須有的罪名，但他們從未背叛人民，而是選擇堅定地站在人民這一邊，卻因此承受了生死與牢獄的殘酷苦果。」

    吳欣岱期盼與所有市民共同努力，建立一個真正具有包容力且溫暖的社會，讓每一位台灣人民都能在免於恐懼與壓迫的環境中生活。

