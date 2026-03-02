藍營推0到6歲免健保費 侯友宜估減工時需78億要審慎評估

新北市長侯友宜支持「0到6歲國家養」，並指若推動減工時政策，新北初估需78億元，將審慎評估。（記者羅國嘉攝）

台灣生育率全球吊車尾，為因應少子化困境，國民黨擬推「0到6歲健保費國家付」，另台北市長蔣萬安也宣布，針對設籍北市且育有12歲以下子女的家長，3月起試辦「育兒減少工時計畫」，每日可彈性減少1小時工時且薪資不減。對此，雙北首長今同台出席活動時，蔣萬安強調中央地方都應成為育兒家庭後盾；侯友宜則重申支持「0到6歲國家養」，並指若推動減工時政策，新北初估需78億元，將審慎評估。

蔣萬安、新北市長侯友宜、新北市立委蘇巧慧、洪孟楷等人共同出席「雙北八里污水處理廠移交典禮」，4人是今年首次於新北同台、互動熱絡。

面對育兒相關政策，蔣萬安指出，如何減輕育兒家庭爸媽的負擔，這是台灣面對的嚴重挑戰之一，所以不管是中央或地方，都應該成為在職場工作，以及必須兼顧家庭育兒爸媽們堅實的後盾；台北市府提出的計畫就是示範性質，鼓勵企業參與，也保留未來擴大經費挹注的彈性。所以他樂見國民黨團提出0到6歲孩子保費由國家支付，實質減輕育兒家庭爸媽的負擔。

侯友宜表示，他過去曾提出「0到6歲國家養」，盼減輕家長負擔、打造更友善的育兒環境，對相關政策方向一向支持。他強調，希望讓年輕人在養育過程中更有信心，願意生、願意一起承擔養育責任，大家共同努力。至於台北市推出育兒減工時計畫是否對新北造成壓力，他也說，新北長期致力打造多元育兒友善環境，若推動減工時政策，初步概估約需78億元，市府將審慎評估。

洪孟楷則說，面對少子化問題，藍營長期主張協助新手爸媽減輕負擔，先前在立法實務研討會中已提出相關政策方向，也獲多數黨籍立委支持。只要能實質減輕育兒壓力、把錢花在刀口上，讓新手爸媽感受到政府與大家站在一起，都是值得討論的方向。未來黨團版本將提出，並盼在新會期列為衛環委員會優先法案，與朝野共同討論，也歡迎民眾黨、民進黨提出版本一起協商。他強調，經過精算，所需預算不會過高，但能實質讓新手爸媽有減輕負擔的感受，這才是最重要的。

台北市長蔣萬安強調，中央地方都應成為育兒家庭後盾。（記者羅國嘉攝）

台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）今同台出席雙北八里污水處理廠移交典禮。（記者羅國嘉攝）

