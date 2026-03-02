與美方持續溝通 賴總統：確保台灣「最佳待遇」不打折

賴總統今接見第19屆「國家卓越成就奬」、第10屆「國家傑出執行長奬」、第4屆「國家非營利組織總經理奬」、2025「國家傑出總經理奬」、2025「國家傑出台商總經理奬」暨第43屆「國家傑出經理奬」得奬人。（圖由總統府提供）

賴清德總統今指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」、並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動「AI新十大建設」，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊「世界品牌」持續發光發熱。

賴總統接見「國家卓越成就奬」、「國家傑出執行長奬」、「國家非營利組織總經理奬」、「國家傑出總經理奬」、「國家傑出台商總經理奬」暨「國家傑出經理奬」得奬人時表示，去年台灣經濟成長率在全國人民、各行各業努力之下達到8.68%，創下15年來新高，這是百工百業跟政府一起努力的成果。

賴總統說，一年來政府跟產業站在一起，因應國際變局的挑戰，為了降低美國對等關稅可能帶來的衝擊，行政院已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提出930億元的資源協助企業穩定經營，為產業轉型升級奠定基礎，不斷提升競爭力，才能走向世界。

賴總統強調，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵15%關稅等措施，政府團隊已經在第一時間就密切掌握情勢並持續與美方積極溝通，一定會確保台灣取得最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利條件，穩健、踏實地因應各項風險與挑戰。

賴總統說，展望2026年，政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動「AI新十大建設」，目標是讓台灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐。這不僅需要政府的政策，更需要各位專業經理人發揮「領頭羊」的作用，期盼台灣這塊「世界品牌」持續發光發熱，「做伙打拚」，讓台灣的實力更強大。

